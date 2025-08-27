El humor de Fechu | Círculo salpicado

Facebook
Instagram
Twitter
Youtube
Sign in
Tapa
Villa Carlos Paz
Valle de Punilla
Provinciales
Nacionales
Turismo & Eventos
Sign in
Welcome!
Log into your account
your username
your password
Forgot your password?
Password recovery
Recover your password
your email
Search
viernes, agosto 29, 2025
Sign in / Join
Tapa
Tapa
Proclaman este viernes a Curvino como defensor del Pueblo reelecto en…
Tapa
Colectivo de Papel, desplazado de la organización de la Feria del…
Tapa
Polémica por el proyecto para cambiar el nombre de la plaza…
Edición Impresa
Naranja: Avilés abrió las sesiones del Concejo con un mensaje vacío…
Tapa
Gispert, sobre la polémica por el predio para el Hospital Regional:…
Villa Carlos Paz
Tapa
Colectivo de Papel, desplazado de la organización de la Feria del…
Villa Carlos Paz
Recolección de residuos: oficialismo aprobará un nuevo aumento para COTRECO con…
Villa Carlos Paz
Ribetti impulsa la incorporación de QR y tarjetas para el pago…
Tapa
Gispert, sobre la polémica por el predio para el Hospital Regional:…
Villa Carlos Paz
Quaranta pide explicaciones por excedentes de fondos específicos provinciales sin ejecutar…
Valle de Punilla
Valle de Punilla
Valle Hermoso celebró la Feria de Ciencias, Artes, Tecnología e Innovación…
Valle de Punilla
El Rally de Autos Antiguos vuelve a La Cumbre en septiembre
Valle de Punilla
Spadoni presentó el Plan de Obras para mejorar el servicio de…
Valle de Punilla
Cuesta Blanca: nuevo operativo de control y limpieza en la Playa…
Tapa
Gispert, sobre la polémica por el predio para el Hospital Regional:…
Provinciales
Provinciales
Parques Industriales: Llaryora ponderó el modelo productivo cordobés
Provinciales
Boleta Única en Córdoba: así quedó el orden de las 18…
Provinciales
Dengue: la Provincia lanzó el Plan Estratégico de Abordaje Integral y…
Provinciales
Causa Neonatal: la Cámara 7ª rechazó la nulidad y ratificó la…
Provinciales
Provincias Unidas reunió a más de 100 intendentes “opositores” en Córdoba:…
Nacionales
Nacionales
Caso ANDIS: audios, allanamientos, quién es quién y qué viene ahora
Nacionales
Martín Menem defendió a Karina y “Lule” y negó las coimas:…
Nacionales
Lule Menem negó las acusaciones por coimas: “Absoluta falsedad” y “burda…
Nacionales
Imagen de Milei en caída libre: negatividad digital récord y repercusión…
Nacionales
Avanza la causa por coimas en Discapacidad: allanamientos en agencias, Suizo…
Turismo & Eventos
Edición Impresa
Turismo en Villa Carlos Paz: tras una temporada invernal en baja,…
Edición Impresa
Turismo sostenible, social y sindical: la apuesta de Icho Cruz
Tapa
Semana Saludable y Festival Gastronómico: Icho Cruz suma propuestas para vecinos…
Turismo & Eventos
Capilla del Monte relanza su campaña turística: regala una noche en…
Sociedad
“Carlos Paz Descorcha”: la quinta edición se consolidó como el gran…
Facebook
Instagram
Twitter
Youtube
Sign in
Welcome! Log into your account
your username
your password
Forgot your password? Get help
Password recovery
Recover your password
your email
A password will be e-mailed to you.
La Jornada Web
Tapa
Tapa
Proclaman este viernes a Curvino como defensor del Pueblo reelecto en…
Tapa
Colectivo de Papel, desplazado de la organización de la Feria del…
Tapa
Polémica por el proyecto para cambiar el nombre de la plaza…
Edición Impresa
Naranja: Avilés abrió las sesiones del Concejo con un mensaje vacío…
Tapa
Gispert, sobre la polémica por el predio para el Hospital Regional:…
Villa Carlos Paz
Tapa
Colectivo de Papel, desplazado de la organización de la Feria del…
Villa Carlos Paz
Recolección de residuos: oficialismo aprobará un nuevo aumento para COTRECO con…
Villa Carlos Paz
Ribetti impulsa la incorporación de QR y tarjetas para el pago…
Tapa
Gispert, sobre la polémica por el predio para el Hospital Regional:…
Villa Carlos Paz
Quaranta pide explicaciones por excedentes de fondos específicos provinciales sin ejecutar…
Valle de Punilla
Valle de Punilla
Valle Hermoso celebró la Feria de Ciencias, Artes, Tecnología e Innovación…
Valle de Punilla
El Rally de Autos Antiguos vuelve a La Cumbre en septiembre
Valle de Punilla
Spadoni presentó el Plan de Obras para mejorar el servicio de…
Valle de Punilla
Cuesta Blanca: nuevo operativo de control y limpieza en la Playa…
Tapa
Gispert, sobre la polémica por el predio para el Hospital Regional:…
Provinciales
Provinciales
Parques Industriales: Llaryora ponderó el modelo productivo cordobés
Provinciales
Boleta Única en Córdoba: así quedó el orden de las 18…
Provinciales
Dengue: la Provincia lanzó el Plan Estratégico de Abordaje Integral y…
Provinciales
Causa Neonatal: la Cámara 7ª rechazó la nulidad y ratificó la…
Provinciales
Provincias Unidas reunió a más de 100 intendentes “opositores” en Córdoba:…
Nacionales
Nacionales
Caso ANDIS: audios, allanamientos, quién es quién y qué viene ahora
Nacionales
Martín Menem defendió a Karina y “Lule” y negó las coimas:…
Nacionales
Lule Menem negó las acusaciones por coimas: “Absoluta falsedad” y “burda…
Nacionales
Imagen de Milei en caída libre: negatividad digital récord y repercusión…
Nacionales
Avanza la causa por coimas en Discapacidad: allanamientos en agencias, Suizo…
Turismo & Eventos
Edición Impresa
Turismo en Villa Carlos Paz: tras una temporada invernal en baja,…
Edición Impresa
Turismo sostenible, social y sindical: la apuesta de Icho Cruz
Tapa
Semana Saludable y Festival Gastronómico: Icho Cruz suma propuestas para vecinos…
Turismo & Eventos
Capilla del Monte relanza su campaña turística: regala una noche en…
Sociedad
“Carlos Paz Descorcha”: la quinta edición se consolidó como el gran…
Home
El humor de Fechu
El humor de Fechu | Círculo salpicado
El humor de Fechu | Círculo salpicado
26 agosto, 2025
RELATED ARTICLES
MORE FROM AUTHOR
El humor de Fechu
El humor de Fechu | Flotación cambiaria
El humor de Fechu
El humor de Fechu | Liquidación por cierre
El humor de Fechu
El humor de Fechu | La banda desafina
El humor de Fechu
El humor de Fechu | Reservas
El humor de Fechu
El humor de Fechu | El idioma de las urnas
LEAVE A REPLY
Cancel reply
Please enter your comment!
Please enter your name here
You have entered an incorrect email address!
Please enter your email address here
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Current ye@r
*
Leave this field empty
Disclaimer
Privacy
Advertisement
Contact Us
© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
MÁS ARTÍCULOS
Bolívar cerró la Liga Federal Formativa U17 entre los mejores diez...
28 agosto, 2025
Lollapalooza Argentina 2026: lineup completo y fechas
28 agosto, 2025
Incidentes en la Liga Cordobesa: Atlético Carlos Paz, castigado con partidos...
28 agosto, 2025
Valle Hermoso celebró la Feria de Ciencias, Artes, Tecnología e Innovación...
28 agosto, 2025
Go to mobile version