El Gobierno lanzó la Oficina de Respuesta Oficial para responder a lo que considera “fake news”

La nueva dependencia funcionará a través de una cuenta en X, quedará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Comunicación Digital y se enfocará en desmentir versiones que el Ejecutivo califica como falsas; su creación abrió un debate por el impacto en la libertad de expresión.

El Gobierno nacional puso en marcha este jueves la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, un nuevo dispositivo comunicacional pensado para intervenir públicamente frente a contenidos que la administración de Javier Milei considera falsos, engañosos o parte de “operaciones” de medios y sectores políticos. La herramienta se presentó a través de una cuenta específica en la red X y fue definida como un organismo estatal destinado a “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”.

Según la información oficial, la Oficina de Respuesta Oficial funcionará dentro de la estructura de la Dirección Nacional de Comunicación Digital, a cargo del tuitero Juan Pablo Carreira, y será supervisada por el vocero presidencial Manuel Adorni y el asesor Santiago Caputo, uno de los principales estrategas de la comunicación libertaria. La creación del área respondió a una instrucción directa del Presidente, que luego de su lanzamiento celebró la iniciativa en redes sociales como una forma de “desenmascarar mentiras y operaciones de los medios”.

Desde Casa Rosada relacionan el nacimiento de esta oficina con el cambio en la política de pauta oficial: argumentan que, tras el recorte de la publicidad estatal a medios de comunicación, se multiplicaron versiones críticas e “información inexacta” sobre la gestión, lo que a su juicio hace necesario un canal institucional dedicado exclusivamente a responder esos contenidos.

Cómo funcionará la Oficina de Respuesta Oficial

El nuevo organismo tendrá como principal vía de acción una cuenta oficial en X, identificada con el nombre de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina. Desde allí se emitirán posteos que buscarán desmentir noticias, informes periodísticos o declaraciones de dirigentes que el Gobierno considere falsas, incompletas o malintencionadas.

De acuerdo con la descripción difundida por el Ejecutivo, la oficina no tendrá facultades para bajar contenidos ni sancionar a periodistas o medios. Su tarea se limitaría a publicar respuestas públicas, contextualizaciones y datos que, según la versión oficial, permitirían a la ciudadanía “distinguir hechos de operaciones y datos de relatos”. En los primeros mensajes difundidos desde la cuenta se apuntó directamente contra una nota periodística de un matutino nacional y contra una legisladora opositora, marcando el tono confrontativo que tendrá el espacio.

En el comunicado de lanzamiento, la nueva dependencia sostuvo que fue creada “para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”, al tiempo que remarcó que “solo informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta”. También se aseguró que la Oficina “no busca convencer ni imponer una mirada”, sino aportar más información para que los ciudadanos puedan diferenciar entre hechos verificables y relatos políticos.

La experiencia, reconocen en el propio Gobierno, toma como referencia mecanismos similares utilizados en otros países. Diversos análisis señalan que el modelo se inspira en los equipos de “respuesta rápida” empleados por la administración de Donald Trump en Estados Unidos, diseñados para contestar comunicaciones que la Casa Blanca consideraba “fake news” en medios y redes sociales.

Qué dice el Gobierno y qué cuestionan sus críticos

En la presentación de la Oficina de Respuesta Oficial, el Ejecutivo defendió la iniciativa como una herramienta para combatir la desinformación “brindando más información” y no como un mecanismo de censura. “Esta decisión es contundente: estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración”, planteó el texto de lanzamiento difundido desde la cuenta oficial.

Dirigentes del oficialismo reforzaron ese mensaje y enmarcaron la creación del organismo en la “batalla cultural” que el gobierno libertario dice dar contra lo que considera relatos construidos por la política tradicional y parte de la prensa. En ese sentido, la nueva Oficina se suma a otros canales digitales ya utilizados por la gestión Milei, como la cuenta de la Oficina del Presidente, para fijar postura frente a temas de coyuntura y confrontar con adversarios políticos.

Del otro lado, la puesta en marcha del organismo generó reparos inmediatos en sectores de la oposición, especialistas en comunicación y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión. Las críticas se centran en el riesgo de que una estructura estatal destinada a marcar “mentiras” termine funcionando, en la práctica, como una herramienta de hostigamiento a periodistas y medios críticos, especialmente si las desmentidas se acompañan de descalificaciones personales o campañas de señalamiento en redes.

En distintas columnas y análisis se advirtió que el dispositivo podría convertirse en una suerte de “Ministerio de la Verdad”, en referencia a la novela 1984 de George Orwell, donde el Estado controla la información y reescribe la historia. Aunque el Gobierno insiste en que la Oficina de Respuesta Oficial no tendrá facultades para modificar archivos ni ordenar el retiro de contenidos, voces críticas remarcan que el problema no es solo jurídico, sino también simbólico: el peso que puede tener una cuenta oficial que descalifica públicamente coberturas y señalamientos periodísticos.

Organizaciones de la sociedad civil que monitorean la situación de la libertad de prensa señalan que existen antecedentes en el país y la región de estructuras estatales que, bajo el argumento de combatir la desinformación, terminaron afectando el clima de trabajo del periodismo. Por eso reclaman que cualquier intervención oficial se base en datos abiertos, criterios transparentes y un tono respetuoso, para evitar que la “respuesta” se transforme en presión o intimidación hacia voces disidentes.