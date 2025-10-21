El consumo cayó 6,3% interanual en septiembre y acumula una baja del 3% en 2025

Según un informe privado, la retracción se profundizó por la pérdida de poder adquisitivo y el impacto de los aumentos en servicios. Las mayores caídas se dieron en el área metropolitana.

El consumo masivo registró una caída del 6,3% interanual en septiembre, mientras que frente a agosto retrocedió 7,9%, de acuerdo con un relevamiento de la consultora Focus Market basado en datos de Scanntech, sobre 756 puntos de venta en todo el país.

En lo que va del año, las compras familiares acumulan una baja del 3%, reflejando la contracción del poder adquisitivo en un contexto de ajuste de precios y salarios rezagados.

Impacto en las familias y diferencias regionales

Según el informe, la caída se explica por la menor frecuencia y volumen de compra: la cantidad de tickets disminuyó 5,6% respecto del mes anterior, mientras que las unidades por ticket bajaron 3,5%.

El consultor Damián Di Pace advirtió que “la caída del consumo masivo refleja el impacto directo de la corrección de precios relativos, especialmente en servicios regulados y privados, que ajustaron más rápido que los ingresos”. Agregó que la clase media es la más afectada, al destinar una mayor proporción de sus ingresos a gastos fijos, con menor margen para el consumo de bienes.

La retracción fue más pronunciada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el consumo bajó 16,7% y la facturación 14,7% respecto de agosto. En el interior del país, en cambio, el descenso fue más leve: 2,9% en volumen y 3,8% en facturación.

Formatos y categorías más afectadas

Entre los distintos formatos de venta, la tienda independiente fue la más golpeada, con una baja de 13,1% en el consumo y un ticket promedio de $10.793. En tanto, los autoservicios grandes retrocedieron 5,3%; los medianos, 3,3%; y los chicos, 1,9%.

En el análisis por categorías interanuales (septiembre 2025 vs. septiembre 2024), los alimentos fueron el único rubro que aumentó su peso en facturación, pasando de 60,2% a 62%. En cambio, limpieza, cuidado personal y bebidas mostraron leves retrocesos.

En unidades vendidas, alimentos, limpieza y cuidado personal crecieron levemente, mientras que bebidas fue el único segmento en retroceso, al caer de 49,7% a 47% del total.

Tendencias de precios y perspectivas

El estudio remarca una dinámica heterogénea de precios: los alimentos continúan liderando las subas, impulsados por costos logísticos e insumos, mientras que las bebidas registran precios en baja, como estrategia para sostener volumen.

En tanto, los rubros de cuidado personal y limpieza reflejan los aumentos más marcados, asociados a la recomposición de márgenes y el traslado parcial de costos acumulados.

Para Di Pace, la recuperación dependerá de la recomposición del poder adquisitivo y la estabilidad de precios en los próximos meses, factores claves para revertir la contracción del consumo.