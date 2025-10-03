El Concejo de Representantes repudió por unanimidad el triple femicidio de Florencio Varela

Los 12 ediles de Villa Carlos Paz aprobaron por unanimidad una declaración de repudio al asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15). El proyecto —presentado por Daniel Ribetti— acompaña a las familias y reclama políticas públicas integrales contra la violencia de género y el narcotráfico.

El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó este jueves, por unanimidad, un proyecto de declaración que expresa el “enérgico repudio” al triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. La iniciativa, presentada por el concejal Daniel Ribetti (Juntos por Carlos Paz), contó con el respaldo de los 12 ediles de los distintos bloques y exige compromiso institucional con las demandas de justicia y políticas efectivas frente a la violencia de género. Ribetti fue el único orador durante la sesión.

Un crimen atroz y sus causas estructurales

En su exposición, Ribetti vinculó el hecho con problemáticas sociales más amplias y afirmó que el asesinato “dejó al descubierto la combinación de problemáticas estructurales como la violencia de género en su forma más extrema, el avance del narcotráfico y la marginalidad social”. El concejal señaló además que el caso muestra “la dura realidad que atraviesan muchos jóvenes de nuestra sociedad”, en la que, dijo, mujeres y adolescentes quedan expuestas a situaciones de explotación vinculadas al mundo de la droga.

Narcotráfico e impunidad

Ribetti advirtió sobre la acción del poder narco y la sensación de impunidad que lo acompaña: “Esta sensación de absoluta impunidad con la que el poder narco se manifiesta, se expresa y decide sobre la vida o la muerte de las personas, ejerciendo esta violencia inconmensurable suponiendo que iban a quedar impunes.” Para el edil, la violencia cometida no fue un hecho aislado sino parte de “una pedagogía del terror” destinada a reafirmar poder territorial y enviar un mensaje a organizaciones rivales, a sus propios miembros y al Estado.

Reclamo por políticas públicas más activas

El proyecto aprobado subraya que la respuesta al fenómeno requiere políticas integrales y coordinadas que aborden la pobreza estructural, la falta de oportunidades y el avance del narcotráfico. Ribetti instó a no naturalizar estos hechos y reclamó acciones concretas del Estado: “Nosotros, como dirigentes políticos, como ciudadanos, como padres, vemos que la droga avanza, que la pobreza crece y que las situaciones se complican cada vez más para nuestros jóvenes.” La declaración expresa además acompañamiento a las familias de las víctimas y el compromiso del Concejo con las demandas sociales por justicia y prevención.

“Nunca más un hecho de semejante brutalidad”

Ribetti agradeció a la presidenta del Concejo, Alejandra Roldán, por ampliar el texto del proyecto para incluir a todas las víctimas de femicidios y de la violencia narco, y concluyó en la sesión recordando la necesidad de que estas tragedias no se repitan: la declaración aprobada reafirma el compromiso institucional con la defensa de los derechos de mujeres y niñas y con la lucha contra el narcotráfico y la exclusión social, considerando que “nunca más puede repetirse un hecho de semejante brutalidad”.