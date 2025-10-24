El Concejo aprobó los convenios con la Provincia para el nuevo hospital y la sede de la Universidad Provincial

En su sesión de este jueves, el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó por unanimidad las ordenanzas que ratifican los convenios suscriptos entre el municipio y el Gobierno de Córdoba para avanzar en obras estratégicas.

El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz dio luz verde este jueves a tres acuerdos firmados entre el municipio y la Provincia de Córdoba, que permitirán ejecutar obras clave en materia de salud y educación, anunciadas días pasados por el gobernador Martín Llaryora. Todas las ordenanzas fueron aprobadas por unanimidad.

Nuevo Hospital de Alta Complejidad

El primero de los convenios establece la construcción de un Hospital de Alta Complejidad, una obra considerada esencial para ampliar la cobertura sanitaria y fortalecer la infraestructura del sistema de salud local.

El texto oficial señala que el proyecto “resulta vital para mejorar el acceso a servicios de salud de calidad por parte de la comunidad”, permitiendo incorporar tecnología avanzada y atender el crecimiento poblacional de Villa Carlos Paz y su área de influencia.

Universidad Provincial y Centro de Interpretación VCP

El segundo acuerdo ratificado corresponde a la ejecución de la obra “UPC Federal Villa Carlos Paz”, que incluye la construcción de la sede de la Universidad Provincial de Córdoba y del Centro de Interpretación VCP.

El convenio contempla además la donación de una fracción de terreno municipal, cuya delimitación quedará sujeta al plano de mensura y subdivisión. Según los fundamentos, esta iniciativa busca consolidar un polo educativo y cultural en la ciudad, en articulación con la Provincia y la Universidad Provincial.

Reemplazo del acueducto principal

Finalmente, se aprobó la ratificación del Convenio de Colaboración entre la Provincia y el municipio para la ejecución de la obra “Reemplazo del Acueducto Principal en avenida Cárcano y Readecuación de Calzada”, en el tramo comprendido entre calle Johannes Kepler y avenida Libertad.

La intervención permitirá modernizar la red de distribución de agua potable y optimizar la infraestructura vial en uno de los sectores más transitados de Villa Carlos Paz.