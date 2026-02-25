El Centro de Empleados de Comercio entregó sus tradicionales kits escolares a hijos de afiliados

El sindicato mercantil, encabezado por Carlos Orso, realizó este miércoles por la tarde una nueva entrega de útiles escolares para los hijos de sus afiliados, en la sede de Lisandro de la Torre y Punilla.

Como cada año, el Centro de Empleados de Comercio, conducido por su secretario General Carlos Orso, llevó adelante la entrega de útiles escolares destinados a los hijos de los socios del sindicato, en el marco del inicio del ciclo lectivo.

El encuentro se realizó este miércoles por la tarde y contó con la participación de una gran cantidad de trabajadores mercantiles que se acercaron hasta la sede sindical ubicada en Lisandro de la Torre y Punilla para retirar este primer beneficio del año. En la actividad también estuvieron presentes integrantes de la comisión directiva que acompaña la conducción de Orso.

“Estamos muy contentos de poder otorgarle un año más este beneficio a nuestros socios en este contexto tan complejo que atravesamos como país. Para nosotros desarrollar este tipo de acontecimientos es motivo de orgullo”, destacó Orso, al remarcar la importancia de sostener herramientas de acompañamiento a las familias mercantiles.

Desde la entidad señalaron que la entrega de útiles escolares forma parte de los beneficios históricos que el gremio pone a disposición de sus afiliados al inicio de cada ciclo lectivo, y reiteraron el compromiso de mantener este tipo de políticas de apoyo en medio de un escenario económico exigente para los trabajadores y sus familias.