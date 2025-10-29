Edición de octubre de La Jornada: ¡Ya disponible en formato PDF!

Para quienes prefieren el formato tradicional, compartimos la edición de octubre de La Jornada en su versión PDF, tal como fue impresa. Aunque nada reemplaza el tacto del papel, esperamos que disfruten de esta edición digital.

En este número:

🧑‍🎓 Universidad en la ciudad: Llaryora confirmó una sede de la Universidad Provincial de Córdoba orientada al turismo; habrá edificio propio y traspaso del Instituto Illia.

🏥 Hospital regional y parque ambiental: firma del convenio, presupuesto de USD 29,9 M, 7.100 m² y cobertura para más de 90.000 habitantes.

🏛️ Sala de Convenciones: llamado a licitación: el Concejo aprobó el pliego para concesionar por 15 años; debate por obras obligatorias y control técnico.

🏗️ Freno a las torres: se renovó por 12 meses la suspensión de nuevos edificios en el área central; el objetivo es replantear el modelo de desarrollo urbano.

☀️ Turismo en marcha: ocupación alta en el fin de semana largo y participación destacada en la FIT; expectativas optimistas para la temporada.

💪 Protección del trabajo local: nueva prohibición de gimnasios por franquicia y requisitos de residencia mínima para titulares y personal.

📊 Política y resultados: amplio triunfo libertario en Córdoba; balance provincial y repercusiones locales.

Desde las comunas de Punilla Sur:

📚 San Antonio de Arredondo: avance en obras y datos sobre cumplimiento de tasas por barrio.

♻️ Icho Cruz: campaña de economía circular y Punto Limpio.

🌿 Tala Huasi: EcoTala, paseo costanero y gestión ambiental en marcha.

🚰 Mayu Sumaj: 7ª edición del Día de las Academias y mejoras en redes de agua.

🛠️ Cuesta Blanca: apoyo solidario para restablecer el servicio del Colegio Pagliari y entrega de equipamiento a la subcomisaría.

📸📜 Fotografía e historia

Nueva entrega de la PhoTortul del mes y recuerdos en Fue noticia y es historia.