Este domingo, Villa Carlos Paz vivirá una jornada casi veraniega, marcada por el buen tiempo y un clima propicio para actividades al aire libre, con una temperatura máxima que trepará hasta cerca de los 28 grados, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El día estará dominado por el sol, acompañado por algunas nubes aisladas, pero sin probabilidades de lluvias. El escenario será ideal para paseos por el lago, recorridas por los espacios verdes, propuestas recreativas y visitas a los principales atractivos turísticos de la ciudad.

Sin embargo, el alivio térmico será solo momentáneo. A partir del lunes comenzará una seguidilla de jornadas muy calurosas, con temperaturas máximas que superarán de manera sostenida los 30 grados. Ese aumento marcará el inicio de una semana exigente en materia térmica, típica de la transición hacia el verano en el Valle de Punilla.