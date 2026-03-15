Dolor en Villa Carlos Paz por la muerte de Patricio Alasino, “La Chancha”

Tenía 69 años y falleció este domingo al mediodía, tras atravesar un delicado cuadro de salud. Su partida generó un profundo pesar entre amigos, conocidos y vecinos de la ciudad, donde dejó una marca personal por su estilo irreverente y su paso por proyectos periodísticos locales.

La muerte de Patricio Alasino, conocido en Villa Carlos Paz como “La Chancha”, provocó este domingo una fuerte conmoción entre quienes compartieron con él distintos momentos de la vida social y cultural de la ciudad. Tenía 69 años y falleció al mediodía, luego de atravesar un delicado estado de salud.

Alasino era una personalidad muy reconocida en el ambiente local. Dueño de un humor filoso, respuestas rápidas y una forma muy particular de transitar la vida cotidiana, supo construir vínculos con muchísima gente en Carlos Paz, donde era ampliamente conocido y querido.

Su nombre también quedó ligado a una etapa del periodismo local, a partir de su participación en Papel Cítrico, un diario de humor que editó junto a Guillermo Ramírez y que dejó su huella en un momento particular de la historia de la ciudad.

“La Chancha” fue una presencia singular en las calles carlospacenses, siempre asociado a una actitud rebelde, despreocupada por las convenciones y muy propia de su manera de ser.

Sus restos serán velados en la sala de Casa Julio Centeno, ubicada en Avenida San Martín 1096, desde las 19 de este domingo hasta la 1 de la madrugada del lunes.

Patricio Alasino era padre de Antonella y Micaela, abuelo de tres nietos y estaba casado con Araceli.

El recuerdo de Luis Tórtolo: