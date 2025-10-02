Doble derrota para Milei: el Senado rechazó los vetos presidenciales al Garrahan y a las universidades

La Cámara Alta dio este jueves un nuevo revés al Ejecutivo al rechazar por amplia mayoría los vetos de Javier Milei a la ley de emergencia pediátrica con foco en el Hospital Garrahan y al proyecto de financiamiento universitario.

En una sesión cargada de tensión política, el Senado nacional rechazó los vetos presidenciales a dos leyes clave: la de emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan y la de financiamiento universitario. Con el rechazo, ambas normas recuperan vigencia y el Ejecutivo queda obligado a promulgarlas.

La votación fue contundente: para la emergencia pediátrica se registraron 59 votos afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones. En el caso del financiamiento universitario, el resultado fue de 58 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones.

Con esta decisión, el Congreso insistió en sostener las leyes vetadas, lo que implica que el Gobierno deberá acatar su sanción y ponerlas en marcha. El voto en el Senado representa una nueva derrota política para Milei, tras la reciente caída de otros vetos en Diputados.