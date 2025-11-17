Distrito Veneto: tres torres y USD 10 millones de inversión frente al Puente Centenario

Grupo Veneto presentó un proyecto de usos mixtos frente al Puente Centenario que prevé una inversión de USD 10 millones y contempla tres torres con residencias, cocheras y locales comerciales en la zona de la unión entre la Peatonal y el lago.

Grupo Veneto anunció el lanzamiento de “Distrito Veneto”, un nuevo desarrollo inmobiliario de usos mixtos en Villa Carlos Paz, con una inversión total estimada en 10 millones de dólares. El proyecto prevé tres torres con departamentos y locales comerciales en un sector estratégico, donde se unen la Peatonal y el lago San Roque.

El anuncio se realizó este lunes y forma parte del plan de expansión de la desarrollista en las principales ciudades turísticas del interior del país. La empresa proyecta para quienes se incorporen en la etapa inicial una rentabilidad anual de hasta 15%, según sus estimaciones comerciales.

Ubicación y escala del proyecto

Distrito Veneto se construirá sobre un terreno de 2.200 m² ubicado sobre calle Bernardo D’Elia, frente al Puente Centenario y a pocos metros de la Costanera, en una de las zonas más consolidadas de la ciudad.

Allí se levantarán más de 9.000 m² cubiertos, distribuidos en tres torres que integrarán 54 departamentos, 76 cocheras y 5 locales comerciales, con un esquema que combina residencias y espacios comerciales en un mismo complejo.

La primera torre tiene un plazo de obra estimado en 40 meses y dará inicio a un desarrollo programado por etapas, con la idea de optimizar tiempos constructivos y ofrecer distintas instancias de ingreso para los inversores.

“Distrito Veneto es la unión de tres emprendimientos, Veneto IV, Veneto XIII y Veneto XV. Los dos primeros ya están en funcionamiento mientras que Veneto XV se encuentra actualmente en preventa y se ubica en la unión de la Peatonal y el Lago, cerca del centro y del Casino”, explicó Fernando Monteoliva, gerente comercial de la empresa, al presentar el proyecto.

Condiciones comerciales e inversión

En el plano comercial, Grupo Veneto ofrecerá planes de financiación propios con un anticipo del 30% y saldo en 48 cuotas, ajustadas al incremento del costo de la construcción.

La desarrollista anticipó que habrá condiciones preferenciales para quienes se sumen durante la etapa de preventa, segmento que suele concentrar a inversores interesados en maximizar el diferencial de ingreso temprano.

Según los cálculos difundidos por la compañía, la tasa de retorno anual prevista para quienes ingresen en esta fase ronda el 15%, con una rentabilidad adicional estimada en 8% anual por renta temporaria. En conjunto, la empresa plantea un retorno compuesto que considera competitivo dentro del mercado inmobiliario actual.

“En contextos de incertidumbre, los inmuebles siguen siendo una de las herramientas más seguras de resguardo patrimonial. Distrito Veneto combina esa solidez con una ubicación privilegiada y un potencial de renta que se mantiene activo todo el año”, señaló Martín Monforte, director comercial de Grupo Veneto.

Diseño urbano y paseo comercial

El proyecto fue concebido con un diseño arquitectónico moderno y funcional, organizado en tres módulos independientes vinculados por puentes aéreos. Esa configuración busca generar espacios abiertos, visuales amplias y un pasaje directo hacia la Costanera, integrando el complejo al entorno del lago San Roque.

En la planta baja se proyecta un paseo comercial que conectará la avenida Costanera con la calle 9 de Julio, sumando locales y circulaciones peatonales que funcionarán como nuevo punto de encuentro en la ciudad.

La desarrollista sostiene que la ubicación, a pocos metros del Puente Centenario, permitirá articular tránsito peatonal, vida urbana y cercanía al lago, en un sector donde ya conviven usos residenciales y turísticos.

Tipologías y amenities

Distrito Veneto contempla unidades de 1, 2 y 3 dormitorios, diseñadas tanto para vivienda permanente como para inversión, con especial foco en el mercado de renta temporaria que caracteriza a Villa Carlos Paz durante gran parte del año.

El complejo incorporará piscina exterior con solárium, gimnasio, playroom, rooftop con parrillero y salón de usos múltiples (SUM), equipamiento que apunta a elevar la experiencia residencial, mejorar la competitividad en alquiler temporario y sostener el diferencial de valor para propietarios e inversores.

Una apuesta al desarrollo urbano de Villa Carlos Paz

El lanzamiento de Distrito Veneto se enmarca en la estrategia de Grupo Veneto de impulsar proyectos que sumen densidad urbana en zonas consolidadas y acompañen el crecimiento de los destinos turísticos más importantes del país.

En este caso, la propuesta apunta a consolidar un nuevo polo de actividad comercial y residencial en el eje que une la Peatonal con el lago, reforzando el perfil de Villa Carlos Paz como ciudad turística, de residencia permanente y destino para inversiones inmobiliarias.