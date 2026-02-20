Diputados aprobó la reforma laboral y el proyecto vuelve al Senado por cambios en un artículo clave

La Cámara baja dio media sanción con 135 votos a favor y 115 en contra. El oficialismo aceptó eliminar un artículo vinculado a licencias médicas, por lo que la iniciativa deberá regresar a la Cámara alta antes de su sanción definitiva.

La Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral impulsada por el Gobierno, con 135 votos afirmativos y 115 negativos, y dejó el proyecto en condiciones de volver al Senado para una nueva revisión. La iniciativa ya tenía media sanción de la Cámara alta, pero el oficialismo aceptó modificar el texto al retirar un artículo cuestionado sobre licencias, lo que obliga a que el trámite legislativo regrese al punto anterior.

La votación se produjo tras una jornada de negociaciones con bloques aliados, que condicionaron su respaldo a la eliminación de ese apartado. Con ese cambio, el oficialismo logró ordenar una mayoría y avanzar con el paquete, que generó fuerte resistencia sindical y política, en un clima de protesta y con un paro general convocado por la CGT para el día del debate parlamentario.

En términos generales, la reforma introduce cambios en el régimen laboral y en las reglas de negociación colectiva. Entre los ejes que se discutieron en el recinto aparecen mecanismos alternativos vinculados a las indemnizaciones, modificaciones sobre convenios y su vigencia, y un nuevo marco para la conflictividad gremial. También se debatieron disposiciones vinculadas a jornadas y esquemas de compensación de horas, además de cambios sobre servicios considerados esenciales y el alcance del derecho de huelga.

Con la media sanción en Diputados, el escenario inmediato queda atado a la decisión del Senado, que deberá expedirse sobre el texto modificado. En paralelo, se espera que la discusión continúe en el plano sindical y judicial, con anuncios de medidas y anticipos de presentaciones si la norma avanza hacia su sanción definitiva.