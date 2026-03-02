Díaz abrió las sesiones 2026 en Capilla del Monte y anunció que pedirá licencia para sumarse al gabinete de Llaryora

En su discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias, el intendente Fabricio Díaz confirmó que solicitará licencia para asumir como secretario de Coordinación en Infraestructura del Ministerio de Cooperativas y Mutuales de Córdoba. En el mismo mensaje repasó obras y ejes de gestión, y destacó la puesta en marcha de la sede local de la UPC, perforaciones hídricas, mejoras en espacios públicos, gas, salud y seguridad.

El intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz, inauguró este domingo el período de Sesiones Ordinarias 2026 del Honorable Concejo Deliberante en la Sala Poeta Lugones, en un acto institucional que contó con la presencia del presidente del CD, Francisco Gramajo, concejales, integrantes del equipo ejecutivo municipal, representantes de instituciones intermedias, Veteranos de Malvinas, vecinos y medios de comunicación.

La ceremonia comenzó con la entonación del Himno Nacional y la proyección de un video institucional con un repaso de logros de la gestión. En su mensaje, Díaz sostuvo que la ciudad atraviesa “una etapa de crecimiento” y detalló acciones desarrolladas en distintas áreas.

Díaz se suma al Gobierno provincial y pedirá licencia como intendente

En el tramo político central de su discurso, Díaz anunció que pedirá licencia del Ejecutivo municipal para incorporarse al gabinete del gobernador Martín Llaryora como secretario de Coordinación en Infraestructura del Ministerio de Cooperativas y Mutuales de la Provincia.

“Tuve la convocatoria del gobernador Martín Llaryora, a quien le agradezco la oportunidad y el desafío, que por supuesto he aceptado. Nosotros somos gente de gestión, en Capilla del Monte lo que parecía imposible lo hicimos”, explicó tras el acto en declaraciones a Canal 11 de La Cumbre.

Según lo informado, Díaz se sumará así al grupo de intendentes del peronismo que asumirán funciones en el Gobierno provincial. En ese esquema, desde la secretaría que ocupará tendría a cargo la coordinación vinculada a la ejecución de obra pública en el interior cordobés, de acuerdo a lo señalado en el anuncio.

En cuanto a la continuidad de la gestión municipal, Díaz adelantó que propuso a su secretario de Gobierno y Coordinación Institucional, Santiago Arenas —concejal en uso de licencia— para encabezar el Ejecutivo local. “Lo más probable es que la continuidad la tenga Santiago Arenas, que es mi secretario de Gobierno y conoce en profundidad cómo funciona la administración de la Municipalidad”, indicó, y agregó que “el resto del equipo sigue intacto”.

Educación, agua y obras: los principales ejes del balance de gestión

Entre los puntos destacados del repaso de gestión, el intendente mencionó la puesta en funcionamiento de la sede local de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), iniciativa que atribuyó al impulso municipal y que señaló como concretada por decisión política del gobernador Martín Llaryora.

En materia de infraestructura, destacó las obras hídricas realizadas para atender la crisis causada por la serie de sequías, con tres perforaciones en los barrios El Faldeo, Valenti y Atalaya, ya incorporadas a la red de agua potable.

Calles, espacios públicos y balneario municipal

Díaz enumeró trabajos de bacheo y reparación de calles en los barrios San Martín, Balumba y Centro, además de intervenciones en espacios públicos como el Paseo El Zapato, la Tapera de Muiño y el Parador El Faro.

En relación con el Balneario Municipal, indicó que se ejecutaron tareas que permitieron el llenado de ambas piletas y la realización de actividades durante la temporada de verano.

Gas, salud y seguridad

En el apartado de servicios, el intendente destacó la obra de red de gas en barrio San Martín y anunció el inicio de trabajos en barrio Argentino para el mes de abril, con la proyección de avanzar luego en Balumba.

En salud, remarcó la incorporación de dos ambulancias al Hospital Municipal, una de ellas equipada como unidad de terapia intensiva móvil. En seguridad, mencionó la creación de la Guardia Local y la implementación del botón de emergencia para adultos mayores.

Con este acto quedó inaugurado el período 2026 de sesiones del Concejo Deliberante de Capilla del Monte, en un escenario marcado por el repaso de gestión y el anuncio político de la salida en licencia del intendente para sumarse al Gobierno provincial.