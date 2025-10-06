Día de la Identidad Carlospacense: una fecha que gana fuerza en la agenda local

El municipio presentó la agenda oficial por el Día de la Identidad Carlospacense, que se conmemora el 4 de noviembre en homenaje al fundador Carlos Nicandro Paz. La fecha gana protagonismo institucional mientras el aniversario fundacional pasa casi inadvertido.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz anunció una amplia programación cultural, deportiva y educativa para celebrar el Día de la Identidad Carlospacense, instaurado en homenaje al fundador Carlos Nicandro Paz.

El 4 de noviembre fue declarado Asueto Administrativo Municipal en 2024, por iniciativa de la Comisión de Identidad Carlospacense y del intendente Esteban Avilés, con el objetivo de “reflexionar sobre la historia local y reafirmar los valores que dieron origen a la ciudad”, según destacaron desde el Ejecutivo.

El municipio subraya que se trata de una jornada que busca revalorizar la figura del fundador y las obras fundacionales, como el canal de riego, que permitió el desarrollo de la comunidad y la expansión del turismo en la región.

“Este día nos invita a reafirmar nuestro espíritu pionero, potenciando a Villa Carlos Paz como un destino turístico de excelencia, donde el patrimonio cultural, los paisajes naturales y la calidez de su gente son los pilares que nos representan ante el mundo”, expresaron.

La agenda de actividades se extenderá durante todo octubre y noviembre, con homenajes, ferias, conciertos, muestras artísticas y eventos deportivos. Entre las propuestas se destacan la 2ª Feria Internacional del Libro “Identidad que trasciende al mundo”, la Maratón “Carlos Nicandro Paz”, y la búsqueda del tesoro “Atesorarte 2025”, además de conciertos, exposiciones y homenajes a figuras históricas como la Madre Tránsito Cabanillas y Ernesto Sábato.

Una nueva fecha que se impone sobre el aniversario tradicional

La creciente relevancia del Día de la Identidad Carlospacense no pasa desapercibida. La conmemoración contrasta con el bajo perfil que tuvo el 112° aniversario de la ciudad, celebrado el pasado 16 de julio.

Aunque el intento formal de trasladar la fecha fundacional no prosperó institucionalmente, en la práctica el municipio ha decidido priorizar el 4 de noviembre como jornada de encuentro comunitario.

El eje simbólico, centrado en el legado de Carlos Nicandro Paz, busca consolidar una narrativa identitaria que combine memoria, orgullo local y proyección turística, en esta particular reinterpretación de la historia que impulsa el gobierno local.