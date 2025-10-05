Detuvieron a un hombre en Villa Carlos Paz por circular con una camioneta adulterada y pedido de secuestro

El vehículo, una Toyota Hilux, tenía las patentes falsificadas y pedido de secuestro vigente desde julio en Buenos Aires.

Un hombre de 45 años fue detenido este domingo por la tarde en Villa Carlos Paz luego de que la Policía constatara que el vehículo en el que se movilizaba presentaba irregularidades en su identificación y pedido de secuestro vigente.

El procedimiento fue realizado a las 14:10 horas por personal del Escuadrón Motorizado Enduro, durante un patrullaje preventivo en avenida Sabattini Nº 50, en pleno centro de la ciudad. Los efectivos observaron que la Toyota Hilux tenía patentes no homologadas por la DNRPA, motivo por el cual procedieron a verificar la documentación del rodado.

Al inspeccionar el número de chasis y motor, detectaron que ambos estaban adulterados, y al consultar el dominio en el sistema policial surgió que el vehículo tenía pedido de secuestro vigente desde el 4 de julio de 2025, solicitado por la Unidad Departamental N°5 de La Matanza (Buenos Aires).

El conductor fue aprehendido y trasladado a la Alcaldía local, mientras que la camioneta fue secuestrada y puesta a disposición del Magistrado Interviniente.