Detienen a un hombre tras intentar robar una camioneta en el centro de Villa Carlos Paz

Un hombre de 41 años, oriundo de Córdoba Capital, fue detenido tras ser sorprendido dentro de una camioneta Toyota Hilux en barrio Centro de Villa Carlos Paz. En otro procedimiento, dos jóvenes de 17 y 23 años fueron aprehendidos en barrio Santa Rita con una ganzúa oculta entre sus ropas.

Este domingo, alrededor de las 22:36, un hombre mayor de edad regresó a su vehículo Toyota Hilux que había dejado estacionado en la vía pública sobre calle 9 de Julio, en barrio Centro de Villa Carlos Paz, y se encontró con un individuo en el interior del rodado, constatando además daños en la cerradura.

Ante la situación, se hizo presente personal del Escuadrón Motorizado Enduro, que procedió al control del sospechoso, al palpado preventivo y a la aprehensión de un hombre de 41 años, oriundo de Córdoba Capital.

Durante el procedimiento, se secuestró un destornillador, elemento vinculado a la maniobra sobre la cerradura del vehículo.

Dos jóvenes aprehendidos con una ganzúa en barrio Santa Rita

Anoche, a las 23:45, personal policial del Comando de Acción Preventiva que realizaba patrullaje en el sector de calle Illia y Gobernador Ferreyra, en barrio Santa Rita de Villa Carlos Paz, procedió al control de dos individuos de 17 y 23 años de edad.

Según el parte, los sujetos se opusieron al procedimiento y mostraron resistencia a la autoridad, ocultando entre sus ropas una ganzúa, herramienta que podría ser utilizada para cometer ilícitos.

Ante esta situación, los efectivos policiales procedieron a la aprehensión de ambos, quienes fueron trasladados a la Alcaldía local. Además, se secuestró la ganzúa encontrada en su poder, quedando todo a disposición del magistrado interviniente.