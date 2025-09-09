Denuncian que una docente dejó encerrados a cinco alumnos en un aula: el comunicado de la Escuela Carlos N. Paz

El episodio ocurrió este lunes y quedó registrado en videos grabados por los propios estudiantes. La situación generó indignación en la comunidad educativa y derivó en la intervención del Ministerio de Educación provincial.

La Escuela Carlos Nicandro Paz, de Villa Carlos Paz, se encuentra en el centro de una fuerte polémica luego de que un grupo de padres denunciara que una docente dejó encerrados en el aula a cinco alumnos de sexto grado como castigo porque “no habían terminado un trabajo práctico”.

El hecho se produjo en la mañana de este lunes y fue registrado en videos por los propios estudiantes. Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales, provocando indignación y alarma entre las familias. La viralización del material forzó la intervención inmediata del Ministerio de Educación de Córdoba.

Escándalo y malestar entre las familias

La actitud de la docente fue calificada por los padres como un hecho “gravísimo”, que puso en riesgo tanto la seguridad como el bienestar emocional de los niños. Exigen sanciones concretas y mayor control sobre el accionar del personal docente.

“Estamos hablando de chicos que quedaron encerrados en el aula, una situación que no puede justificarse de ninguna manera”, expresaron algunos padres.

Comunicado oficial de la escuela

Ante la escalada de comentarios y críticas en redes, la dirección de la escuela difundió un breve comunicado oficial:

“Familias de la Escuela Carlos N. Paz: ante videos y comentarios que están circulando en las redes, desde la dirección de la institución se informa que se están realizando las acciones necesarias según sugerencias y coordinación de Inspección de zona. Deseamos llevar tranquilidad a las familias de nuestra institución. Atte, equipo directivo.”

El mensaje, sin embargo, no logró apagar el malestar de la comunidad educativa, que reclama explicaciones públicas más claras y medidas ejemplificadoras.