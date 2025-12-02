Del riesgo de lluvias al sol pleno: así seguirá el clima en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz tendrá hoy una jornada con nubosidad variable y posibilidad de lluvias débiles durante la tarde, mientras que mañana se espera tiempo estable, con cielo mayormente soleado y un marcado aumento de la temperatura máxima.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este martes en Villa Carlos Paz se presentará con cielo entre algo y parcialmente nublado, con una chance moderada de chaparrones en horas de la tarde. Para mañana miércoles se anticipa una jornada estable, sin lluvias y con un fuerte ascenso de la temperatura, con ambiente caluroso durante la tarde.

Para hoy martes, la temperatura máxima rondará los 25°, con mínima cercana a los 14°. Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con una probabilidad de precipitación muy baja (0–10%) y viento leve, de entre 7 y 12 km/h.

Hacia la tarde aumentará la inestabilidad: el pronóstico indica chaparrones aislados, con una probabilidad de lluvias de entre 10 y 40%, temperatura en torno a los 25° y viento moderado, de 13 a 22 km/h. Para la noche se prevé una mejora, con cielo algo nublado, sin precipitaciones y marcas cercanas a los 17°.

Para mañana miércoles, el SMN anuncia un día estable y sin lluvias, con una temperatura máxima que trepará hasta los 31° y una mínima cercana a los 13°. La mañana se presentará con nubosidad parcial, mientras que hacia el mediodía y la tarde dominará el cielo despejado a ligeramente nublado, favoreciendo un ambiente caluroso. Los vientos soplarán leves a moderados, entre 7 y 31 km/h, sin ráfagas significativas, lo que dejará condiciones muy buenas para las actividades al aire libre, aunque con sensación de calor marcada en horas de la tarde.

En síntesis, este martes tendrá nubosidad variable y riesgo de chaparrones aislados por la tarde, mientras que el miércoles se perfila como un día veraniego, con cielo mayormente soleado y máxima cercana a los 31° en Villa Carlos Paz.