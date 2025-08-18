Declaran inconstitucional el veto de Milei y ordenan aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad

Un juez federal de Campana resolvió a favor de un amparo presentado por padres de dos niños y advirtió que los derechos de las personas con discapacidad deben prevalecer frente a restricciones presupuestarias.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró este lunes inconstitucional el veto presidencial a la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso el 10 de julio pasado. La resolución respondió a un amparo impulsado por los padres de dos niños de 11 años con discapacidad.

En su fallo, González Charvay sostuvo que la medida del Ejecutivo constituye “un caso de clara discriminación a personas con discapacidad” y remarcó que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a salud, educación y rehabilitación, incluso por encima de consideraciones fiscales.

El alcance de la norma

La ley vetada establecía un régimen integral de emergencia en materia de discapacidad, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año. Su objetivo era dar cumplimiento a los compromisos asumidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en Argentina.

El presidente Javier Milei había fundamentado el veto en el impacto fiscal que implicaba su implementación.

La decisión judicial

Para el magistrado, la argumentación del Ejecutivo no justifica desconocer los derechos de los sectores más vulnerables. “El derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias”, sostuvo en el fallo.

Con esta decisión, la Justicia marcó un antecedente importante en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad frente a políticas de ajuste.