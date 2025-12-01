De Mano en Mano, el Refugio Cura Brochero y merenderos locales impulsan campaña solidaria en apoyo a familias vulnerables

El sábado 6 de diciembre, voluntarios del Club Solidario De Mano en Mano, merenderos locales y el Refugio Cura Brochero recibirán donaciones de alimentos e higiene en las puertas de los principales supermercados de Villa Carlos Paz.

El Club Solidario De Mano en Mano cumple 10 años de trabajo comunitario y lo celebra como mejor sabe hacerlo: organizando una gran colecta de alimentos para acompañar a familias y personas en situación de vulnerabilidad en Villa Carlos Paz.

La campaña se llevará a cabo el sábado 6 de diciembre de 2025, a lo largo de la tarde, “en la puerta de los supermercados”, donde se ubicarán mesas y voluntarios de las organizaciones participantes para recibir las donaciones de vecinos y visitantes.

Los puntos de colecta serán los siguientes:

Becerra’s – Cordiez , a beneficio del Refugio Cura Brochero .

, a beneficio del . Disco Cárcano , junto al merendero Solecito Naranja .

, junto al merendero . Disco Centro , acompañando el trabajo de Panza Caliente .

, acompañando el trabajo de . Disco San Martín , recolectando para Frutos de Esperanza .

, recolectando para . Buenos Días, donde se recibirán aportes para María del Tránsito Cabanillas y Mi Ángel de Luz.

En cada uno de estos supermercados habrá voluntarios identificados que recibirán alimentos no perecederos (leche larga vida, azúcar, harina, fideos, arroz, legumbres, conservas, aceite, cacao, galletas) y también artículos de higiene personal y limpieza, insumos indispensables para el funcionamiento diario de comedores y merenderos.

Desde la organización remarcan que todo lo recaudado se distribuirá entre los distintos espacios comunitarios, priorizando los casos de mayor necesidad. El objetivo es reforzar la asistencia en un fin de año particularmente difícil para muchos hogares, donde la ayuda solidaria marca una diferencia concreta en la mesa de cada familia.

El Club Solidario De Mano en Mano agradeció de antemano el acompañamiento de los comercios que abren sus puertas a la campaña y la colaboración histórica de los vecinos de la ciudad. Cada paquete de alimentos, cada producto de higiene y cada gesto de participación permiten sostener la red comunitaria que se viene tejiendo desde hace una década.

La consigna es sencilla: quienes hagan sus compras el sábado 6 de diciembre pueden sumar un producto extra y depositarlo en las mesas de colecta. “Tu ayuda es esencial para alimentar la esperanza”, señalan desde la organización, invitando a toda la comunidad a ser parte de esta jornada solidaria.