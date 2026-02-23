“De Mano en Mano” cumple 10 años y lanza campaña de útiles escolares en Villa Carlos Paz

El Club Solidario De Mano En Mano, que celebra 10 años de trabajo comunitario, lanzó una campaña de recolección de útiles escolares destinados a merenderos de Villa Carlos Paz verificados por la Red Solidaria.

El Club Solidario De Mano En Mano puso en marcha una campaña de recolección de útiles escolares para acompañar el inicio de clases en Villa Carlos Paz, en el marco de sus 10 años de actividades ininterrumpidas al servicio de la comunidad.

Los elementos recaudados serán destinados a merenderos de la ciudad, los cuales, según informó la organización, “se encuentran debidamente verificados por la Red Solidaria”, garantizando así que la ayuda llegue a espacios que cuentan con seguimiento y trabajo sostenido en los barrios.

Puntos de recolección en la ciudad

La campaña dispone de distintos puntos de recolección para que los vecinos puedan acercar sus donaciones:

Kiosco de la Terminal de Carlos Paz .

. Librería 5 : Sarmiento 107.

: Sarmiento 107. Kiosco El Molino : 9 de Julio y Orgaz.

: 9 de Julio y Orgaz. Almacén Las Rejas Blancas : Los Sauces 549.

: Los Sauces 549. Librería Almacén Miniko : Cárcano 67.

: Cárcano 67. Papelera Carlos Paz: Cárcano 335 y Alberdi 67.

Desde el espacio solidario indicaron que se pueden donar cuadernos, hojas de carpeta, cartucheras, lápices, bolígrafos, reglas, sets de geometría, mochilas y guardapolvos, elementos básicos para que niñas y niños puedan comenzar el ciclo lectivo con lo necesario.

Diez años “ayudando de corazón”

La referente de la iniciativa es Adriana Villalba, quien coordina la campaña y el trabajo del club solidario. Para consultas y coordinación de entregas, se habilitó el teléfono 3541-645322.

Desde el Club Solidario De Mano En Mano agradecieron “profundamente la colaboración de toda la comunidad” que acompaña la tarea desde hace una década y ratificaron el espíritu que los guía desde sus orígenes: “10 años ayudando de corazón”.