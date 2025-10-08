¿Curvino TV?: la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz estrenará su propio programa semanal

El ciclo se emitirá los miércoles y viernes a las 19 horas por Next TV y también podrá verse en YouTube. La propuesta busca acercar la gestión a los vecinos con producción íntegramente local.

La Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz anunció el lanzamiento de un programa televisivo semanal, una nueva herramienta de comunicación destinada a informar a los vecinos sobre las acciones diarias y el funcionamiento institucional.

El espacio contará con producción íntegramente propia, realizada por el equipo de prensa y comunicación de la Defensoría. La conducción estará a cargo de Roberto Ruiz, responsable del área de comunicación, junto a Gabriela Mangoldt, actual Defensora del Pueblo Adjunta suplente electa, quien también integra el equipo de mesa de entrada del organismo.

El programa se emitirá todos los miércoles y viernes a las 19 horas por el canal local Next TV, y cada entrega quedará disponible posteriormente en el canal oficial de YouTube de la institución.

Ruiz destacó la importancia de la iniciativa al señalar que “junto a Víctor y a Jorge consideramos muy positivo generar un nuevo canal de comunicación con la gente, teniendo en cuenta que desde el inicio de esta gestión los vecinos son los verdaderos protagonistas de la Defensoría del Pueblo”.

Contexto político e institucional

El lanzamiento del programa se interpreta también como un intento por recomponer la imagen pública de la institución y, especialmente, la de su titular, Víctor Curvino, quien fue reelecto en los comicios con menor participación ciudadana en la historia de Villa Carlos Paz.

Curvino, alineado políticamente con el gobierno de Esteban Avilés, fue respaldado por el oficialismo para frenar los pedidos de juicio político presentados en su contra tras la difusión del video viral en el que se lo ve conduciendo con una copa en la mano por la costanera.

En el Concejo de Representantes existen además dos proyectos presentados formalmente que tienen que ver con el organismo. Uno pertenece al concejal Carlos Quaranta, quien propuso eliminar la Defensoría del Pueblo mediante una reforma de la Carta Orgánica Municipal, iniciativa que fue cajoneada por el oficialismo. El otro, impulsado por Daniel Ribetti, plantea cambiar el mecanismo de elección para asegurar que el cargo quede en manos de la oposición, buscando garantizar independencia del Ejecutivo. También fue freezado.

Por su parte, el intendente Esteban Avilés anunció durante el acto de apertura de sesiones legislativas su intención de enviar un proyecto de enmienda a la Carta Orgánica para eliminar la elección del Defensor del Pueblo por voto popular. No obstante, a más de dos meses del anuncio, la propuesta no fue formalizada y se desconocen sus alcances.

En este contexto de tensiones institucionales y debate político, el nuevo programa televisivo aparece como una estrategia comunicacional para recuperar cercanía y reforzar la presencia pública del organismo, que este año dispone de un presupuesto de casi 500 millones de pesos.

A modo de referencia, los salarios netos en agosto fueron de 3,5 millones de pesos para Víctor Curvino y de 2,9 millones para el Adjunto Jorge Álvarez, cifras que reflejan la magnitud de los recursos que maneja la institución y el interés político que despierta su permanencia.