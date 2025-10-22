Cuesta Blanca agradeció el trabajo solidario para restablecer el servicio de agua en el Colegio Ingeniero Pagliari

La presidenta comunal Ana Gaitán destacó la colaboración de trabajadores comunales y municipales, docentes, padres y vecinos en las tareas de reconstrucción tras el incendio forestal que afectó la zona.

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, expresó su agradecimiento a todas las personas e instituciones que participaron de manera solidaria en la reconstrucción del sistema de provisión de agua potable del Colegio Ingeniero Arturo Pagliari, luego del incendio forestal que días atrás afectó las inmediaciones del establecimiento educativo, con origen en el Parque Nacional Quebrada del Condorito.

Gaitán valoró especialmente el trabajo conjunto de los trabajadores comunales y municipales de Cuesta Blanca, San Antonio e Icho Cruz, quienes se sumaron a las tareas junto a docentes, padres de alumnos y vecinos, demostrando un fuerte compromiso comunitario y espíritu solidario.

Desde la Comuna de Cuesta Blanca destacaron que este tipo de acciones reflejan el valor de la colaboración y la solidaridad en momentos de adversidad, reafirmando el compromiso de seguir trabajando por el bienestar de toda la comunidad educativa y local.