Cosquín celebró su 86° aniversario con fiesta popular y anuncios provinciales

El aniversario de la ciudad se conmemoró con un acto reprogramado por cuestiones climáticas, un desfile institucional y un gran festejo artístico en la Plaza Próspero Molina.

El 28 de agosto Cosquín cumplió 86 años de vida institucional, aunque por cuestiones climáticas el acto central se reprogramó y se llevó a cabo este sábado.

La jornada comenzó a las 10:30 hs con el desfile de más de 80 instituciones en la Plaza San Martín, encabezado por el intendente Raúl Cardinali, que reunió a gran parte de la comunidad y mostró el trabajo de entidades locales.

Al mediodía, el festejo se trasladó a la Plaza Próspero Molina, donde una atractiva grilla artística reunió a miles de vecinos y visitantes. El número central estuvo a cargo de Sergio Galleguillo, quien contagió la alegría de la chaya en un clima festivo.

La emoción se multiplicó con el anuncio de que en febrero de 2026 la Chaya volverá a Cosquín, una noticia recibida con entusiasmo por el público.

Visita del gobernador Llaryora y anuncios

En el marco del aniversario, el gobernador Martín Llaryora visitó la ciudad el viernes previo y realizó una serie de anuncios y entregas que impactarán en áreas clave.

Junto al intendente Raúl Cardinali, Llaryora hizo entrega del decreto de desanexación de la escuela primaria Juan Bautista Bustos, ubicada en barrio San José Obrero, y comprometió la llegada de internet satelital, computadoras y nuevos juegos. Además, se construirá una nueva aula.

El mandatario explicó que “desanexar significa construir una conducción propia, para que pueda tener un proyecto pedagógico propio que no dependa ahora de otra escuela. Así que le damos la bienvenida a una nueva escuela en Cosquín”.

En la oportunidad, además, el gobernador y el intendente destacaron la obra de agua potable, que beneficia a 600 familias del barrio, y que ya comenzaron los trabajos de conexiones domiciliarias.

El intendente de Cosquín, Raúl Cardinelli, aseguró que es un hecho histórico y agradeció el acompañamiento en este momento a la economía local. A su vez destacó la conexión de agua potable en la ciudad, “más de 100 familias del San José Obrero ya tienen agua potable en sus domicilios, es un gusto, es un honor y es un esfuerzo que se ha logrado en conjunto”.

Las obras iniciaron en 2024 tras el acuerdo firmado en el marco de la presentación del Festival Nacional de Folclore.

La inversión inicial fue prevista en 800 millones, incluyendo una nueva perforación -que se vincula a una perforación ya realizada con anterioridad- cuyo caudales se impulsarán a través de una cañería de llevará 2.500 metros a la cisterna existente y por medio de la red, también a instalar, se distribuirá a 2.800 lotes de San José Obrero.

Estas obras tendrán un trazado total de 13.338 metros de cañería para la administración del servicio de agua.

A su vez, se otorgaron 14 dispositivos tecnológicos destinados a la inclusión educativa de alumnos con baja visión.

En paralelo, Llaryora comprometió la llegada de 200 millones para trabajos de cordón cuneta.

Aportes a instituciones y beneficios para la localidad

El gobernador hizo entrega de una unidad de traslado marca Peugeot Partner, que demandó una inversión de 45 millones.

En materia de seguridad, se otorgaron 2 kits de 4 cámaras cada uno al Centro de Monitoreo, con una inversión de más de 47 millones.

Al tiempo que el mandatario cordobés anunció la entrega e instalación de 12 alarmas comunitarias, que demandarán otra inversión de 15 millones.

A través del Banco de la Gente, 140 vecinos de la localidad recibieron créditos, con una inversión de más de 53 millones de pesos.

A su vez, 40 familias accedieron a la escritura definitiva de sus inmuebles, por intermedio del programa Tu Casa, Tu Escritura.

En paralelo, se otorgaron aportes de 5 millones de pesos a diversos clubes, asociaciones de bien común y centros vecinales, sumando así 35 instituciones beneficiadas, cumpliendo el compromiso que el gobernador asumió el pasado 8 de julio en la visita a la localidad, previo a la celebración del día de la independencia.

En el acto estuvieron presentes, además, los ministros de Gobierno, Manuel Calvo; de Educación, Horacio Ferreyra; el presidente de la comunidad regional Punilla, Fabricio Díaz; intendentes, jefes comunales, personal docente y alumnos, entre otras autoridades.