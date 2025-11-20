Córdoba se prepara para un finde largo con altas reservas y buenas señales en Villa Carlos Paz

Con niveles de ocupación que se acercan al 90% en algunos destinos y reservas en crecimiento en los valles serranos, Córdoba se encamina a un fin de semana largo muy activo. Villa Carlos Paz asoma como uno de los termómetros de la previa de la temporada 2025/2026.

Córdoba llega al nuevo fin de semana largo con un escenario alentador para el turismo. Según los datos relevados por la Agencia Córdoba Turismo (ACT), las reservas anticipadas muestran un movimiento temprano y sostenido en las principales regiones, lo que vuelve a ubicar a la provincia entre los destinos más elegidos del país.

El corredor del Mar de Ansenuza encabeza la lista: Miramar y Balnearia rondan el 90% de ocupación prevista, consolidándose como uno de los polos de mayor demanda en esta fecha.

En el Valle de Calamuchita, localidades como Villa General Belgrano, La Cumbrecita y Santa Rosa de Calamuchita superan el 75% de reservas, confirmando su vigencia como clásicos serranos para escapadas de media estación.

Oktober Fest en Villa General Belgrano

El Valle de Punilla también muestra números muy favorables. Villa Carlos Paz registra un 78% de ocupación anticipada, mientras que La Cumbre, Villa Giardino y La Falda se ubican por encima del 75%, con propuestas que combinan naturaleza, gastronomía, actividades culturales y recreativas.

En la región de Paravachasca, Alta Gracia se suma a este mapa de buen desempeño con un 75% de reservas. En Traslasierra, Las Rabonas llega al fin de semana con ocupación plena, mientras que destinos como San Javier y Yacanto y Deán Funes superan el 55%.

Por su parte, Córdoba Capital roza el 70% de reservas, impulsada por la oferta cultural, gastronómica y de espectáculos.

En este contexto, el presidente de la ACT, Darío Capitani, destacó que “Córdoba vuelve a posicionarse entre los destinos más elegidos del país. Estos niveles de reservas reflejan la fortaleza de nuestra oferta turística y la confianza de los visitantes en la provincia”.

Las proyecciones permiten anticipar un fin de semana con fuerte impacto económico para las localidades turísticas y un buen nivel de actividad para hoteles, complejos de cabañas, restaurantes, agencias y prestadores de servicios en general.

Un fin de semana extra largo con agenda completa en Villa Carlos Paz

En Villa Carlos Paz, la Secretaría de Turismo, Innovación, Cultura y Deportes anticipa un fin de semana extra largo del 21 de noviembre con muy buenas perspectivas. Se trata del penúltimo feriado del año, por el Día de la Soberanía Nacional, y funciona como una verdadera antesala de la temporada teatral 2025/2026, que ya comienza a perfilarse.

Las reservas continúan en aumento y reflejan el interés de familias y grupos de amigos de distintos puntos del país por hacer una escapada previa al verano, aprovechando el clima templado y la amplia oferta de actividades.

La ciudad preparó una agenda diversa, que tendrá como una de sus propuestas centrales la Bicicleteada Carlos Nicandro Paz, un recorrido por la costanera del lago pensado para disfrutar del paisaje y el movimiento al aire libre. A esto se suman la tradicional Feria de los Artesanos, el Paseo Arte y Deco en el Puente Uruguay, espectáculos teatrales y múltiples actividades culturales y deportivas, varias de ellas gratuitas.

El menú se completa con la gastronomía local, una hotelería de primer nivel y la atención de los servicios turísticos que caracterizan a la ciudad, con opciones para todos los presupuestos.

Con este dinamismo en las reservas y una programación que combina recreación, cultura y vida al aire libre, Villa Carlos Paz se encamina a vivir un fin de semana de fuerte afluencia turística, marcando el pulso de lo que promete ser una temporada alta intensa y convocante en todo el valle serrano.