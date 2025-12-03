Es la provincia que más presupuesto propio destinó a obras viales en los últimos cinco años. Los datos fueron ratificados por la Asamblea del Consejo Vial Federal. El cálculo incluye inversiones de Vialidad Provincial, Caminos de las Sierras y el Consorcio Caminero Único.
Córdoba volvió a encabezar el ranking nacional de inversión en infraestructura vial, consolidando el primer puesto por quinto año consecutivo, con más del 20% del total de la inversión propia que realizan las provincias argentinas.
Según el informe presentado y validado en la última Asamblea del Consejo Vial Federal —organismo que nuclea a las áreas viales de todas las jurisdicciones del país—, la provincia destinó en 2024 un total de $242.470.497.400,26 a obras estratégicas como autovías, circunvalaciones, puentes, pavimentación y repavimentación de rutas.
El análisis de presupuestos y metas de cada año, ponderado por inversión propia, población y consumo de combustible, muestra un incremento constante en la inversión cordobesa:
• 2020: $6.514.240.027
• 2021: $17.591.916.462
• 2022: $49.001.437.550
• 2023: $162.602.108.567
• 2024: $242.470.497.400,26
Estos montos contemplan las obras ejecutadas por la Dirección Provincial de Vialidad, Caminos de las Sierras y el Consorcio Caminero Único, este último reconocido como una de las articulaciones público-privadas más eficientes del país.
Obras estratégicas en todo el territorio
Entre las intervenciones más relevantes del plan vial provincial se destacan:
• Circunvalación de Río Cuarto, uno de los proyectos de mayor impacto del país.
• Circunvalación de Villa María.
• Pavimentación de la Ruta Provincial 28, una obra de montaña de alta complejidad técnica.
• Repavimentación integral de la Ruta Provincial 6, en toda su extensión.
• Pavimentación de la Ruta Provincial 23, conocido como Camino de la Costa.
• Rehabilitación integral de la Ruta Provincial 15.
En la red concesionada, a cargo de Caminos de las Sierras, se destacan:
• Autovías de Punilla y Calamuchita.
• Los nudos viales de El Tropezón, Avenida Vélez Sársfield y el de la autovía de Ruta Nacional 19 a la altura de Malvinas Argentinas.
Más empleo, más producción y más seguridad
La magnitud del plan vial cordobés no sólo mejora la conectividad provincial, también sostiene miles de puestos de trabajo, dinamiza cadenas productivas regionales y garantiza una movilidad más segura para vecinos, transportistas y turistas.
La pavimentación de rutas, la construcción de circunvalaciones y autovías, y la consolidación de nuevos puentes permiten unir localidades, fortalecer corredores logísticos y potenciar la competitividad económica de la provincia.