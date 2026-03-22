El evento consolida a la provincia como polo del deporte internacional y motor de la economía naranja. El gobernador Martín Llaryora asistió a la largada del evento internacional de ciclismo más importante del mundo. “La infraestructura que Córdoba tiene permite hacer eventos de este calibre«, destacó el mandatario provincial.

En una jornada que posicionó una vez más a la provincia de Córdoba en el calendario deportivo mundial, el gobernador Martín Llaryora participó de la largada de L’Étape Argentina by Tour de France 2026.

Una gran cantidad de gente, entre público asistente, competidores e integrantes de la organización, disfrutó del evento que consolida a la provincia como polo del deporte internacional y motor de la economía naranja.

Llaryora destacó que este evento forma parte de una estrategia integral que combina infraestructura, deporte y una fuerte apuesta por la economía naranja, generadora de miles de puestos de trabajo genuinos para los cordobeses.

Acompañado por el embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal; el intendente Daniel Passerini,y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, el mandatario provincial subrayó el carácter federal de la propuesta turística y cultural de la provincia.

Además, el Gobernador agradeció especialmente su acompañamiento en la largada y resaltó el vínculo estrecho con la representación francesa para traer este sello de prestigio a tierras cordobesas.

El mandatario provincial señaló que L’Étape Argentina se suma a una cartelera de eventos de gran escala que se desarrollan simultáneamente en el territorio, como el partido de la Liga Profesional de Fútbol entre River y Estudiantes en Río Cuarto y el show de Tini en el Estadio Mario Alberto Kempes.

«Son espectáculos deportivos y culturales muy importantes que generan empleo y ponen a Córdoba en lo más alto de la Argentina y, por supuesto, con este evento del Tour de France, en lo más alto del mundo», afirmó.

Al respecto, el Gobernador enfatizó que la infraestructura actual de la provincia es el factor determinante para atraer y llevar adelante eventos de esta magnitud. «El Tour de France acá prestigia a Argentina y a Córdoba. Esta es la infraestructura que Córdoba tiene y que permite realizar eventos de este calibre», destacó.

Asimismo, definió a este tipo de competencias internacionales como un posicionamiento estratégico y una «excusa para recorrer» la geografía provincial.

Llaryora también se refirió a la importancia de mantener una inversión constante en el sector.

En ese sentido, señaló que, a pesar del contexto económico adverso que atraviesa el país, esta apuesta sostenida permite a Córdoba mantener altos niveles de turismo y ocupación hotelera, impulsados por la llegada de miles de equipos y visitantes.

Con 2.500 corredores transitando los dos circuitos (134 km y 64 km), la competencia dejó un alto impacto en el movimiento turístico, especialmente en la ciudad de Córdoba y los valles de Punilla y Sierras Chicas, reafirmando el concepto de la economía naranja como motor de desarrollo regional.

El embajador Romain Nadal, destacó el vínculo entre ambas regiones y la importancia de seguir profundizando la cooperación. “Gracias a Córdoba por ofrecernos el escenario para recibir esta etapa del Tour aquí. Córdoba y Francia tienen una relación muy estrecha y vamos a seguir trabajando juntos, consolidando una amistad cada vez más fuerte”, destacó el representante francés.

Además, valoró el contexto en el que se desarrolló el evento, señalando que la provincia vivió un fin de semana con múltiples convocatorias de gran escala, favorecidas por condiciones climáticas óptimas.

Por su parte, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, destacó la importancia del evento para la provincia: “Es un orgullo tener una competencia por nuestras rutas y nuestras sierras. Queremos agradecer al Gobernador por tener al deporte como una política de Estado e impulsar también al turismo como motor de la economía naranja”.

Además, señaló que la organización del Tour de France manifestó su satisfacción con el desarrollo de la competencia, y subrayó que este tipo de eventos contribuyen a posicionar a Córdoba a nivel nacional e internacional.

El operativo de seguridad, a cargo del Ministerio de Seguridad, garantizó el flujo vehicular y la integridad de los deportistas durante toda la jornada.

“Ha sido un desafío en materia de seguridad muy importante. Tuvimos desplegados a lo largo de toda la ruta más de 630 efectivos policiales, trabajando de manera articulada con los intendentes y sus guardias locales”, afirmó el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

Operativo y logística

El evento contó con un amplio despliegue logístico y de seguridad, en el marco de una competencia que fue televisada en más de 100 países.

El dispositivo incluyó cortes totales y temporales en calles, accesos y rutas a lo largo del recorrido, con interrupciones que se extendieron entre una y una hora y media, liberándose de manera progresiva tras el paso del pelotón para minimizar el impacto en la circulación.

El operativo fue coordinado de manera conjunta entre fuerzas provinciales y municipios, con la participación de patrulla rural, bomberos y servicios de emergencia.

Además, se dispusieron ambulancias, corredores sanitarios y dos bases aéreas estratégicamente ubicadas, en el Camino del Cuadrado y en el sector del Puente De la Sota, para garantizar una rápida capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

En paralelo, los vecinos de cada localidad por donde circuló la carrera, pudieron acceder de manera libre y gratuita a distintos puntos del recorrido, acondicionados especialmente para la ocasión.

Se recomendó asistir con anticipación y ubicarse en sectores habilitados, respetando los vallados y las indicaciones del personal de seguridad dispuesto a lo largo de todo el circuito.

Los espacios de observación se distribuyeron en distintos puntos del Valle de Punilla y el corredor de Sierras Chicas, con presencia de personal de seguridad y señalización en cada sector.

Esta organización permitió ordenar la circulación y asegurar el normal desarrollo de la competencia, tanto para los ciclistas como para los espectadores.

Los ganadores

La edición cordobesa de L’Étape Argentina by Tour de France se vivió con intensidad dentro y fuera del pelotón.

Con recorridos exigentes y una convocatoria masiva, los protagonistas coincidieron en destacar el nivel deportivo, la organización y el acompañamiento del público a lo largo de toda la jornada.

El circuito largo, de 134 kilómetros y más de 2.000 metros de desnivel acumulado, recorrió puntos clave como el Camino del Cuadrado, Río Ceballos, Valle Hermoso y la zona de Punilla, con regreso a la capital por la autopista Córdoba–Carlos Paz.

En este trazado, el cordobés Federico Jankunas se quedó con la victoria tras marcar un tiempo de 3:10:26,38, en una definición extremadamente ajustada.

Lo siguieron Facundo Pérez Costa (3:10:26,41) y Enrique Estévez (3:10:26,44), completando un podio separado por apenas centésimas.

En la categoría damas del circuito largo, la cordobesa Carolina Vanesa Maldonado se impuso con un tiempo de 3:30:24,40. El segundo lugar fue para Romina Biagioli (3:30:29,50) y el tercero para Valeria Rossi (3:34:37,48), en otra competencia de gran paridad.

El podio del circuito principal otorgó el “Golden Pass”, que brinda la clasificación directa para competir en una etapa oficial del Tour de France Amateur.

Por su parte, el circuito corto, de 64 kilómetros, ofreció una alternativa dinámica que incluyó el paso por La Calera y el sector de las “100 curvas” en el paredón del dique San Roque. Allí, Lucas Hernán Abaca se quedó con el primer puesto con un tiempo de 1:40:59,71, seguido por Marcos Javier Zárate (1:41:01,24) y Cruz Lucas (1:41:01,78).

En damas, Dalma Daiana Morales fue la ganadora con 1:47:41,02, seguida muy de cerca por Paula Medina (1:47:41,05), mientras que Camila Rojas completó el podio con un tiempo de 1:55:29,98.

La convocatoria fue otro de los puntos destacados de la jornada, con la participación de más de 2.500 ciclistas inscriptos, que llegaron desde distintos puntos del país y de 15 destinos internacionales para ser parte de una competencia que continúa consolidándose en el calendario deportivo.

La presencia masiva de corredores aportó un marco imponente a lo largo de todo el recorrido y reafirmó el creciente interés que genera el ciclismo en Córdoba.

Los protagonistas reflejaron la exigencia del recorrido y la magnitud del evento. Federico Jankunas, ganador del circuito largo, aseguró que la carrera “fue muy dura desde el arranque”, y destacó el nivel del pelotón: “Se hizo muy exigente desde el principio, se fue seleccionando y terminamos definiendo entre cuatro en la parte final”.

El ciclista también valoró el desarrollo general del evento: “La organización fue hermosa, todo muy prolijo desde la entrega de kits. Ojalá se siga haciendo acá en Córdoba”. Además, resaltó la magnitud del operativo: “Fue una movida grande, con cortes importantes, pero salió todo muy bien”.

Por su parte, Carolina Maldonado, oriuenda de Colonia Caroya, ganadora en damas del circuito largo, puso en valor el esfuerzo personal detrás del resultado: “Para mí es un triunfo muy grande, porque trabajo once horas por día y solo tengo un par de horas para entrenar”.

La ciclista también destacó las condiciones del recorrido: “Las rutas son hermosas, impecables. No conocía algunos tramos y la verdad que fue un lujo correr acá”.

Finalmente, subrayó el acompañamiento del público, uno de los aspectos más valorados por los participantes: “Nunca viví algo así. En todos los lugares había gente alentando, parecía que estábamos en el Tour de Francia”.

Entre los participantes internacionales, los brasileños Fabricio Lino y Lorena Mendes, provenientes de Brasilia, también formaron parte de la competencia y destacaron tanto el recorrido como la experiencia general en Córdoba.

“La ruta fue maravillosa. Córdoba es una ciudad simplemente fantástica y para nosotros, como brasileños, estar acá es algo increíble”, expresaron, remarcando el impacto que tuvo el entorno en su participación.

En cuanto a la organización, no dudaron en calificarla como uno de los puntos más altos del evento: “Impecable, realmente impecable. Las rutas perfectas, el pavimento muy bueno, todo muy bien señalizado, con un operativo de seguridad excelente y caminos completamente cerrados”.

Además, valoraron el acompañamiento del público durante toda la jornada: “La gente fue muy amable, siempre alentando, celebrando cuando cruzábamos la meta. Nos vamos muy felices y con la certeza de que vamos a volver”.