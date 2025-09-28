Córdoba enfrentará el calor más intenso del último trimestre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional ubicó a la provincia como la más expuesta a temperaturas extremas entre octubre y diciembre. También se verán afectados Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó en su último informe climático trimestral que Córdoba será la provincia más afectada por el calor en el período octubre-diciembre de 2025.

Según el organismo, existe un 55% de probabilidades de que las temperaturas máximas superen los valores históricos en la provincia, lo que la convierte en el distrito más comprometido frente a la ola de calor prevista para la última parte del año.

Región Centro y Cuyo también bajo alerta

Las temperaturas extremas también impactarán en el resto de la Región Centro (Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos), además de La Pampa, San Luis, Mendoza y el sur de San Juan, donde la probabilidad de superar los registros habituales se ubica en el 50%.

Por el contrario, el Noroeste argentino (La Rioja, Catamarca, Tucumán, centro-este de Salta y Jujuy) será la única zona donde los registros térmicos se mantendrán dentro de parámetros considerados normales.

Cambios en la primavera

El informe aclara que, tras un inicio de primavera con temperaturas relativamente frescas, se espera un marcado aumento de calor en gran parte del país durante el último trimestre. En cuanto a las precipitaciones, se proyecta que se ubiquen en valores normales para la época en casi todo el territorio nacional.