Córdoba consolidó un febrero en alza: creció 8,5% y movilizó más de $340 mil millones en la segunda quincena

Córdoba cerró febrero con un balance positivo en materia turística. En comparación con el mismo período del año pasado, el movimiento registró un incremento del 8,5%, favorecido en gran medida por el calendario de Carnaval, que este año se ubicó en la segunda parte del mes y fortaleció la llegada de visitantes en distintos corredores provinciales.

Durante el último fin de semana de febrero, varios destinos superaron el 60% de ocupación, con picos destacados como en la región de Ansenuza al noreste provincial, donde Balnearia alcanzó el 95% y Miramar de Ansenuza el 85%, posicionándose entre los destinos con mayor nivel de ocupación.

Por su parte, en el Valle de Traslasierra, Las Rabonas registró un 69% y Nono un 60%, reflejando un sostenido movimiento turístico en ese corredor.

El Valle de Calamuchita, en tanto, registró una ocupación este fin de semana en Villa General Belgrano del 60% (65% en alojamientos categorizados) y en Villa Rumipal llegó al 60%.

En el Valle de Punilla, La Falda se ubicó en el 65% y Villa Carlos Paz alcanzó el 60% en establecimientos categorizados. En tanto, en Sierras Chicas, Río Ceballos registró un 65% de ocupación.

En términos económicos, durante los últimos quince días de febrero el movimiento generado fue de alrededor de 340 mil millones de pesos.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó que “el cierre de febrero confirma la fortaleza de Córdoba como uno de los destinos más elegidos del país. El crecimiento interanual demuestra que el trabajo conjunto con el sector privado y la diversidad de propuestas permiten sostener el movimiento más allá de los picos tradicionales”.

Marzo, con fuerte agenda de eventos

Lejos de marcar un cierre, febrero da paso a un marzo que consolida a Córdoba como un destino para disfrutar todo el año. Con una nutrida programación de espectáculos, festivales y encuentros culturales y deportivos en distintos puntos del territorio, la provincia renueva su propuesta y mantiene activo el movimiento turístico.

La diversidad de paisajes, la calidad de los servicios y una agenda sostenida de eventos permiten que la experiencia Córdoba continúe más allá de la temporada alta, ofreciendo alternativas para distintos públicos y perfiles de viajeros.

La agenda completa puede consultarse en el siguiente enlace oficial:

https://cordobaturismo.gov.ar/prensa/marzo-a-puro-show-cordoba-en-el-centro-de-la-escena/embed/#?secret=pzY6Xhrf63#?secret=2rr9uz4tYk

De este modo, Córdoba proyecta un marzo con fuerte dinamismo y reafirma su posicionamiento como uno de los destinos más elegidos del país, con propuestas que invitan a seguir disfrutando sus valles y regiones durante todo el año.