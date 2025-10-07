Córdoba bajo riesgo extremo de incendios este miércoles y jueves

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático advirtió que las condiciones meteorológicas favorecen la aparición de focos ígneos en toda la provincia, e instó a extremar precauciones.

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad de Córdoba, informó que se mantiene la alerta por riesgo extremo de incendios forestales para los días miércoles y jueves en todo el territorio provincial.

El organismo explicó que la advertencia se debe a factores meteorológicos que favorecen el desarrollo de focos, como el aumento de la temperatura, la baja humedad relativa y, principalmente, el incremento de las ráfagas de viento, que pueden propagar el fuego con rapidez.

El vocero de la Secretaría, Roberto Schreiner, remarcó que “está terminantemente prohibido encender fuego o realizar cualquier actividad que pueda originar un foco”, y recordó la importancia de la responsabilidad individual ante este tipo de condiciones.

Asimismo, se reiteró que ante la presencia de columnas de humo o inicios de incendio, la población debe comunicarse de inmediato a los siguientes números:

0800 888 FUEGO (38346)

911 (Policía de Córdoba)

(Policía de Córdoba) 100 (Bomberos Voluntarios)

Desde el Gobierno provincial solicitaron la colaboración ciudadana para prevenir siniestros, proteger la vida y los bienes, y preservar los recursos naturales de Córdoba, especialmente en zonas serranas donde la vegetación se encuentra seca y altamente inflamable.