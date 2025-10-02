Córdoba: Almaceneros registraron una inflación del 2,43% en septiembre y derrumbe de ventas minoristas

El informe económico de la entidad reflejó además una fuerte caída en las ventas minoristas y un alto nivel de hogares que no logran cubrir la canasta básica.

El Centro de Almaceneros de Córdoba difundió su Informe Económico y Social correspondiente a septiembre, que registró una inflación del 2,43%. La cifra, superior a la de los meses previos, fue atribuida a la volatilidad cambiaria, la incertidumbre electoral y la inercia inflacionaria que persiste en la economía argentina.

El relevamiento advierte también que septiembre fue el peor mes del año en ventas minoristas, con una caída del 9,3% interanual en volumen.

En el plano social, los datos son igualmente preocupantes: el 58% de los hogares cordobeses no logró cubrir la Canasta Básica Alimentaria y, entre quienes sí pudieron hacerlo, el 71% lo consiguió gracias a la asistencia estatal, como la AUH, la Tarjeta Alimentar y otros programas.

El informe agrega que en el 50,7% de los hogares al menos un miembro eliminó una comida diaria, siendo la cena la más afectada, lo que refleja el impacto directo de la situación económica en los hábitos alimenticios.