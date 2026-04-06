Conflicto docente: la UEPC acató la conciliación obligatoria y se frenó el paro de esta semana

La Secretaría de Trabajo dictó este lunes la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Provincia y la UEPC, por lo que quedó suspendida la medida de fuerza de 72 horas prevista desde el miércoles 8 de abril. El gremio confirmó que acatará la resolución, aunque ratificó sus reclamos salariales y la exigencia de una propuesta superadora.

El conflicto docente en Córdoba sumó este lunes un giro clave: la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y dejó sin efecto el paro de 72 horas que la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) había anunciado para esta semana.

La resolución llegó en el marco de la negociación salarial entre el gremio y el Gobierno de Martín Llaryora, que había anticipado su intención de recurrir a esa herramienta legal para evitar una nueva interrupción de clases y abrir una instancia formal de diálogo.

Desde la Provincia señalaron que reconocen la legitimidad del reclamo por recomposición salarial y reafirmaron la voluntad de presentar una nueva propuesta económica en la mesa paritaria. No obstante, remarcaron que la prioridad oficial es garantizar el dictado de clases mientras continúan las conversaciones.

La UEPC confirmó que acata la medida

La notificación formal de la conciliación obligatoria llegó este lunes a la sede de la UEPC, que luego comunicó públicamente su decisión de acatar la resolución.

Según informó el sindicato, la medida dictada por Trabajo suspende desde las 0 horas del miércoles 8 de abril y por el plazo de 10 días hábiles no solo el paro de 72 horas, sino también cualquier otra acción gremial que se desarrolle en horario laboral.

De todos modos, el gremio dejó en claro que la suspensión de la protesta no implica abandonar el reclamo. La conducción sindical ratificó que seguirá exigiendo una mejora salarial y el cumplimiento de los puntos aprobados por la Asamblea Provincial realizada el pasado miércoles 1 de abril.

Nuevo escenario en la paritaria

Con la conciliación ya en marcha, el conflicto ingresa ahora en una etapa de negociación obligatoria, donde la Provincia deberá intentar acercar una oferta que destrabe el enfrentamiento y donde el gremio buscará sostener sus demandas sin medidas de fuerza mientras dure el plazo legal.

El foco inmediato quedará puesto en la próxima propuesta oficial y en la capacidad de ambas partes para aprovechar esta tregua forzada y evitar que el conflicto vuelva a escalar una vez vencido el período de conciliación.