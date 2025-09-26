Confirman hallazgo de restos humanos en La Perla con nuevas técnicas de investigación

El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja informó que el hallazgo se produjo en el sector conocido como Loma del Torito, dentro del ex centro clandestino de detención. El Equipo Argentino de Antropología Forense trabaja con nuevas técnicas de relevamiento.

La Justicia Federal de Córdoba confirmó este viernes un hallazgo clave en el marco de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, titular del Juzgado Federal N.º 3, anunció en conferencia de prensa que se encontraron restos humanos en el predio de La Perla, en un área denominada Loma del Torito.

El descubrimiento se produjo gracias a un nuevo sistema de relevamiento basado en imágenes aéreas históricas, que permitió detectar movimientos de tierra en sectores puntuales. “Será un proceso largo para determinar data y cruzar datos genéticos”, adelantó Vaca Narvaja, quien lleva adelante el expediente iniciado en 1998 a partir de la denuncia del Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Trabajo del EAAF y metodología aplicada

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) había comenzado hace algunos días excavaciones en La Perla, uno de los mayores centros clandestinos de detención del país, ubicado en Malagueño. Según explicó la investigadora Silvana Turner, la tarea se apoyó en el análisis de una foto aérea de 1979, lo que permitió delimitar un área de 10 hectáreas dentro de un predio total de 14.000.

“Buscamos cambios en la morfología del suelo que evidencian movimientos de tierra”, detalló el antropólogo Guillermo Sagripanti. Los primeros restos fueron localizados en las jornadas iniciales de los 70 días de trabajo planificados.

El secretario del juzgado, Miguel Ceballos, agradeció la colaboración del Ejército, que facilitó el ingreso al predio, y reiteró que la confirmación de identidad será un proceso largo y complejo. “Cuando uno encuentra restos, esa persona deja de ser un NN y se abre una etapa de cierre para su familia”, expresó el juez Vaca Narvaja.

Contexto judicial

Hasta el momento, en Córdoba se han realizado 17 juicios por delitos de lesa humanidad desde la reapertura de estas causas en 2008. El mes pasado comenzó un nuevo proceso que investiga fusilamientos encubiertos bajo la modalidad conocida como ley de fuga en la Unidad Penitenciaria N.º 1.

El hallazgo en La Perla reabre expectativas entre organismos de derechos humanos y familiares de desaparecidos, que desde hace décadas reclaman verdad y justicia sobre lo ocurrido en ese centro, donde se estima que pasaron miles de víctimas del terrorismo de Estado.

Fuente: Cba24n