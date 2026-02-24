Conectan el tramo nuevo del acueducto y cortan por 24 horas el agua en toda Villa Carlos Paz

Este miércoles 25 se pondrá en funcionamiento el nuevo acueducto del Servicio Municipal de Agua y se restringirá el suministro en toda Villa Carlos Paz por 24 horas para ejecutar las conexiones finales de la obra.

El Municipio de Villa Carlos Paz informó que este miércoles se conectará el nuevo tramo del acueducto del Servicio Municipal de Agua, una obra financiada mayoritariamente por el Gobierno Provincial y que cuenta también con aportes del municipio. El proyecto incluye, en una etapa posterior, la repavimentación y refuncionalización de la Avenida Cárcano, en el tramo comprendido entre Avenida General Paz y Brasil.

Corte total del servicio por 24 horas

En el marco de estas tareas, el servicio de agua se verá restringido en toda la ciudad, a partir de las 00 del miércoles 25 de febrero, por un plazo estimado de 24 horas.

Desde el Municipio señalaron que se trata de “importantes tareas que deben llevarse a cabo sin circulación de agua” y remarcaron que los trabajos se programaron antes del inicio del ciclo lectivo “para no generar mayores inconvenientes a los vecinos”.

Según se destacó oficialmente, a través de esta obra “se soluciona de manera definitiva un problema histórico: las roturas permanentes del acueducto y del pavimento”, que afectaban tanto la prestación del servicio como la calzada en uno de los accesos principales de la ciudad.

Renovación de cañerías y refuncionalización de la Cárcano

La obra completa incluye la renovación de 2.400 metros de cañería de cemento por una nueva tubería de PRFV de 600 milímetros de diámetro, etapa que ya se encuentra finalizada.

En forma complementaria, se iniciará próximamente la Refuncionalización de la Avenida Cárcano sobre el mismo tramo, con obras de infraestructura vial y turística: readecuación de la calzada mediante pavimentación, construcción de un separador central y mejoras en el sistema de escurrimiento pluvial.