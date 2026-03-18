Con movilización y adhesión del 80%, la UEPC transita la primera jornada del paro de 48 horas

El gremio docente señaló este miércoles cómo transcurre la primera jornada de la medida de fuerza por 48 horas resuelta tras el rechazo a la segunda propuesta salarial del Gobierno provincial. En ese marco, indicó un nivel de adhesión de alrededor del 80% entre escuelas públicas y privadas y convocó a una movilización en la ciudad de Córdoba.

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) informó este miércoles que la primera jornada del paro docente por 48 horas se desarrolla con un acatamiento de “alrededor del 80% entre escuelas públicas y privadas”.

La medida de fuerza fue resuelta por la Asamblea de Delegadas y Delegados Departamentales luego de rechazar la segunda propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial, al considerarla “insuficiente”. En ese marco, el gremio ratificó que el plan de lucha incluye dos jornadas de paro: una este miércoles, con movilización, y otra este jueves.

En X, la organización sindical señaló: “Estamos cumpliendo la primera jornada de paro docente por 48 horas con un acatamiento de alrededor del 80% entre escuelas públicas y privadas”.

#Ahora Estamos cumpliendo la primera jornada de #parodocente por 48 horas con un acatamiento de alrededor del 80% entre escuelas públicas y privadas. — Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (@UEPC_oficial) March 18, 2026

Marcha en Córdoba por una nueva propuesta salarial

En paralelo al paro, la UEPC convocó a una movilización para reclamar una nueva oferta salarial que contemple los puntos planteados por el gremio en la negociación paritaria.

“En el marco del paro por 48 hs, este miércoles marchamos para exigir al Gobierno provincial una propuesta salarial que contenga nuestras demandas”, expresó el sindicato en la convocatoria, que fijó la concentración a las 10.30 en la sede gremial de 25 de Mayo 427, en la ciudad de Córdoba.

El conflicto se reactivó después de que la asamblea provincial resolviera no aceptar la segunda oferta del Ejecutivo y reclamara la continuidad urgente de la negociación en la Mesa de Política Salarial y Laboral.

Los principales reclamos de la UEPC

Entre los puntos centrales del planteo sindical figuran la exigencia de que se garantice el 100% del IPC acumulativo y remunerativo durante todo el período paritario, sin quedar atado a la recaudación; la actualización del FONID por inflación para activos y jubilados; y una cláusula de revisión en septiembre.

Además, el gremio reclama la eliminación del tope del complemento remunerativo código 117900, el blanqueo de las sumas no remunerativas, la actualización de las asignaciones familiares y cambios en distintos aspectos vinculados a la situación de jubilados y jubiladas.

La asamblea también incluyó cuestionamientos a los descuentos de APROSS, pedidos de cobertura integral en toda la provincia, la suspensión del FOSAET mientras dure la paritaria, el pago en tiempo y forma de la prolongación de jornada y la continuidad de procesos de titularización y jerarquización docente.

Un conflicto que sigue abierto

Con el paro en marcha y la movilización convocada para este miércoles, la UEPC volvió a presionar al Gobierno provincial para que presente una nueva propuesta que responda a los reclamos definidos por la asamblea.

Por ahora, el conflicto salarial docente continúa abierto y la expectativa del gremio está puesta en que el Ejecutivo reformule su oferta en las próximas horas para destrabar la negociación.