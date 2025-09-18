Con el lanzamiento de una amplia moratoria, el municipio busca recuperarse de la caída de la recaudación

El intendente Esteban Avilés impulsa un plan especial de pago de deudas tributarias que será tratado hoy en el Concejo de Representantes.

El intendente Esteban Avilés presentó un proyecto de ordenanza que establece un Plan Especial de Pago de Deudas Tributarias, con el objetivo de facilitar la regularización de obligaciones municipales vencidas para comerciantes y contribuyentes en general. La iniciativa será tratada este jueves en sesión del Concejo de Representantes y se prevé que sea aprobada sobre tablas.

En los fundamentos de la iniciativa, Avilés sostuvo que “considera apropiado ofrecer a los comerciantes y a los contribuyentes en general, la posibilidad de regularizar su situación fiscal con el Municipio”. Además, destacó que “el plan de pagos puesto a consideración permitirá a los responsables de las distintas tasas municipales, acceder a un abanico amplio de posibilidades y con beneficios adecuados a cada forma de pago, siendo su costo de financiamiento muy bajo”.

De forma extraoficial, trascendió que el lanzamiento de la moratoria responde a la caída de la recaudación municipal registrada en los últimos meses, lo que impulsó a las autoridades a implementar medidas para mejorar el ingreso de recursos propios.

Plazos y beneficios

El plan estará vigente entre el 1 de octubre y el 29 de diciembre de 2025, sin posibilidad de prórroga. Incluye quitas de intereses y facilidades de pago en hasta 12 cuotas con tasas bajas, que varían según el momento de adhesión:

Hasta el 31 de octubre : 90% de quita de intereses por pago contado, 70% en 3 cuotas, 50% en 6 cuotas y 30% en 12 cuotas.

: 90% de quita de intereses por pago contado, 70% en 3 cuotas, 50% en 6 cuotas y 30% en 12 cuotas. Hasta el 28 de noviembre : 80% de quita en contado, 60% en 3 cuotas, 40% en 6 cuotas y 20% en 12 cuotas.

: 80% de quita en contado, 60% en 3 cuotas, 40% en 6 cuotas y 20% en 12 cuotas. Hasta el 29 de diciembre: 70% de quita en contado, 50% en 3 cuotas, 30% en 6 cuotas y 10% en 12 cuotas.

Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas, con un mínimo de $5.000 y vencimiento los días 15 de cada mes (salvo la primera, que se paga al momento de adherirse).

Alcances

Podrán incorporarse al plan las deudas de todas las tasas y contribuciones municipales, entre ellas: inmuebles, actividad comercial, espectáculos públicos, ocupación de la vía pública, publicidad, cementerio, vehículos automotores, servicios de agua, cloacas y recolección de residuos, obras privadas y rentas diversas.

Quedarán comprendidas todas las obligaciones vencidas hasta el último día del mes anterior a la adhesión, sin importar el estado en que se encuentren. También se podrán refinanciar planes de pago anteriores (caducos o vigentes) y deudas judicializadas, en este último caso con allanamiento previo del contribuyente y facilidades específicas para el pago de honorarios.

Caducidad

El incumplimiento de dos cuotas consecutivas o tres alternadas provocará la caducidad automática del plan y la pérdida de los beneficios otorgados, sin necesidad de notificación previa.