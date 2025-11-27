Competitividad y ambiente: Punilla inicia una nueva etapa de planificación turística regional

La Comunidad Regional Punilla inició un proceso de planificación turística junto a la Facultad de Turismo y Ambiente de la Universidad Provincial de Córdoba, con jornadas de trabajo en La Falda y Villa Parque Síquiman para fortalecer la gestión de los destinos del departamento.

El presidente de la Comunidad Regional Punilla e intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz, anunció el inicio de un proceso de planificación turística regional en articulación con la Facultad de Turismo y Ambiente de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), sumando respaldo técnico y académico especializado al trabajo de los gobiernos locales.

Según explicó Díaz, “la Comunidad Regional Punilla puso en marcha un proceso de planificación turística junto a la Facultad de Turismo y Ambiente de la Universidad Provincial de Córdoba, sumando respaldo técnico y académico de primer nivel”, en una línea de trabajo que se inscribe en el Plan de Federalización de la Educación Superior que impulsa el gobernador Martín Llaryora.

El intendente enmarcó esta iniciativa en el desembarco de las sedes universitarias en Punilla y destacó que se trata de “una decisión que nos permite trabajar con más conocimiento, más territorio y más futuro”, al vincular directamente la presencia de la UPC en el departamento con la posibilidad de diseñar políticas turísticas con mayor sustento técnico.

Díaz detalló que intendentes, jefes comunales, secretarios de Turismo y el equipo especializado de la UPC compartieron “dos intensas jornadas de trabajo en la ciudad de La Falda, con el centro norte, y en Villa Parque Síquiman, con el centro sur del departamento”. Durante esos encuentros se abordaron ejes como competitividad, gobernanza, tecnología y la dimensión socioambiental, con el objetivo de “diseñar proyectos y herramientas que fortalezcan la gestión de nuestros destinos”.

El proceso busca ordenar, proyectar y potenciar la actividad turística de todo Punilla, apoyado en la articulación entre los municipios, la Comunidad Regional y el ámbito académico, en un contexto donde el turismo sigue siendo uno de los motores económicos centrales del valle.