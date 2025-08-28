Colectivo de Papel, desplazado de la organización de la Feria del Libro de Villa Carlos Paz

La agrupación cultural confirmó que el municipio no la convocó para la edición 2025, pese a haber impulsado la feria desde 2013. Evidente malestar por la falta de reconocimiento a más de una década de trabajo.

El Colectivo de Papel, espacio integrado por promotores culturales de Villa Carlos Paz y la región, difundió un comunicado en el que aclaró que este año no fue convocado por el municipio para participar en la organización de la 2ª Feria Internacional del Libro.

“Dada la cantidad de consultas que recibimos en los últimos días comunicamos que este año el Colectivo de Papel no ha sido convocado a participar de la organización. Nos parece oportuna esta aclaración para quienes de una forma u otra participaron cada año y en cada mes de agosto, en la Galería del Puente Uruguay, y en la primera edición internacional en noviembre pasado”, expresaron.

El grupo recordó que organiza la Feria del Libro local desde 2013, y ratificó que seguirá trabajando “desde otros espacios por los libros, la literatura, el arte y la construcción de la cultura como un sueño colectivo”.

La decisión del municipio de excluirlos de la organización genera malestar entre los hacedores culturales que acompañaron el crecimiento del evento desde sus inicios. Desde que el intendente Esteban Avilés retornó a la gestión en 2023, la feria dio un giro hacia el formato internacional, con nuevos actores convocados, y otros relegados.

Durante la reciente presentación de la edición 2025, en la comunicación oficial ni siquiera se mencionó el recorrido histórico iniciado por Colectivo de Papel, lo que es interpretado como un intento de invisibilizar más de diez años de esfuerzo comunitario.