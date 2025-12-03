Cielo despejado y calor en Villa Carlos Paz: suben las máximas hoy y mañana

Villa Carlos Paz tendrá hoy una jornada a pleno sol y sin lluvias, con ambiente templado a caluroso, mientras que mañana se espera tiempo estable, más calor por la tarde y temperaturas que volverán a superar los 30 grados.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este miércoles se presentará con cielo despejado a ligeramente nublado durante todo el día en Villa Carlos Paz, sin probabilidades de precipitaciones. Mañana jueves se mantendrá el tiempo estable, con algo más de nubosidad pero condiciones mayormente soleadas y un nuevo ascenso de la temperatura máxima.

Para hoy miércoles, la temperatura máxima rondará los 30°, con una mínima cercana a los 13°. La mañana se iniciará fresca, pero con rápido aumento de las marcas térmicas hacia el mediodía. Durante la tarde el cielo estará mayormente soleado, con valores cercanos a los 30° y 0% de probabilidad de lluvia. El viento soplará del sector suroeste, con intensidades entre 7 y 31 km/h, generando un ambiente agradable, típico de jornada casi veraniega.

Para mañana jueves, el pronóstico indica que continuará el tiempo estable y sin lluvias, con una máxima que trepará hasta los 32° y una mínima en torno a los 19°. La mañana se presentará templada, con nubosidad parcial, mientras que hacia la tarde se espera cielo algo nublado, ambiente caluroso y temperaturas que superarán con comodidad los 30°. El viento será leve del sector sur y sureste, entre 7 y 12 km/h, sin ráfagas significativas.

En síntesis, tanto hoy como mañana se mantendrán las buenas condiciones del tiempo en Villa Carlos Paz, con jornadas soleadas, sin lluvias y con máximas cercanas o superiores a los 30°, ideales para actividades al aire libre pero con recomendación de protección solar y buena hidratación en horas de mayor calor.