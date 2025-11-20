Ciclo Lectivo 2026: en Córdoba las clases comenzarán el 2 de marzo y se garantizan los 190 días efectivos

El Ministerio de Educación informó el calendario escolar para el próximo ciclo lectivo, que tendrá 190 días de clases.

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba oficializó el Calendario Escolar 2026, que establece 190 días de clases y determina el inicio, la finalización del ciclo lectivo y el esquema de actividades académicas para todos los niveles y modalidades educativas del régimen común.

Inicio y finalización de clases

• Inicio de clases: lunes 2 de marzo de 2026 para los niveles Inicial, Primario, Secundario y modalidades de la Educación General Obligatoria. • Finalización del ciclo lectivo: viernes 18 de diciembre de 2026. • Exámenes y coloquios: del 21 al 29 de diciembre de 2026.

Receso invernal

El calendario establece el receso escolar de invierno del 6 al 17 de julio de 2026, manteniendo el esquema habitual de dos semanas de descanso a mitad de año.

Las autoridades educativas provinciales y las supervisiones serán las responsables de verificar el cumplimiento efectivo de los días y horas de clase en cada institución.

Actividades previas al inicio del ciclo lectivo

El cronograma prevé instancias de organización institucional y acompañamiento a estudiantes:

• Reintegro de los equipos directivos y docentes: 18 de febrero.

• Formación situada y organización pedagógico-institucional: 19 y 20 de febrero.

• Exámenes previos y libres: del 23 al 25 de febrero.

• Período de ambientación para estudiantes que ingresan por primera vez: 26 y 27 de febrero.

Las Instituciones Educativas, en el marco de sus respectivos Planes Educativos Institucionales (PEI) y con la finalidad de recibir a los nuevos estudiantes, podrán iniciar el proceso de ambientación en simultáneo con el inicio de clase los días 2 y 3 de marzo en acuerdo con la Supervisión correspondiente.