Ciclo lectivo 2026 en Córdoba: cuándo vuelven los docentes, las mesas de examen y el inicio de clases

El calendario escolar 2026 comienza este miércoles con el regreso de directivos y docentes a las escuelas de Córdoba. Las mesas de exámenes serán del 23 al 25 de febrero, el período de ambientación se concentrará a fines de mes y el inicio formal de clases está previsto para el 2 de marzo.

El Ciclo Lectivo 2026 empieza a ponerse en marcha en Córdoba con el retorno a las escuelas de los equipos directivos y docentes. Ese “reintegro” está previsto para el miércoles próximo, y marca el punto de partida para la organización del año en los niveles Inicial, Primario y Secundario.

Tal como establece el cronograma oficial, en esa primera etapa se desarrollará la Formación situada y la correspondiente organización pedagógico-institucional en cada establecimiento educativo, en toda la provincia. Se trata del tramo en el que las escuelas ajustan proyectos, cronogramas y dispositivos de trabajo para recibir a las y los estudiantes.

Mesas de examen y ambientación para los primeros años

El movimiento en las aulas no tardará en llegar para los alumnos. Entre el lunes 23 y el miércoles 25 de febrero, se realizarán las mesas de exámenes previos y libres, una instancia clave para muchos estudiantes que tienen en juego el pase de año y la regularización de materias pendientes.

Luego de esa instancia, el calendario escolar prevé un período de ambientación destinado a estudiantes que ingresan a los primeros años de los distintos niveles. Esa etapa se llevará a cabo los días jueves 26 y viernes 27 de febrero, con actividades específicas de integración, reconocimiento de espacios y adaptación a la nueva dinámica escolar.

No obstante, la normativa contempla cierta flexibilidad: las escuelas “podrán iniciar el proceso de ambientación en simultáneo con el inicio de clases los días 2 y 3 de marzo, en acuerdo con la Supervisión correspondiente”.

Inicio de clases y fechas clave del año escolar

El inicio formal de la actividad áulica para todos los cursos está previsto para el lunes 2 de marzo, fecha en la que comenzarán las clases en los niveles Inicial, Primario y Secundario de la provincia.

El calendario oficial del Ciclo Lectivo 2026 incluye además las siguientes fechas destacadas:

Receso invernal: del lunes 6 al viernes 17 de julio de 2026 .

del al . Finalización del ciclo lectivo: viernes 18 de diciembre de 2026 .

. Exámenes y coloquios de fin de año: del 21 al 29 de diciembre de 2026.

Con este esquema, el sistema educativo cordobés comienza a organizar un nuevo año escolar que combina instancias de evaluación, períodos de acompañamiento para quienes ingresan a nuevos niveles y un calendario extendido hasta los últimos días de diciembre.