Caso por presuntos abusos en un jardín de infantes en Villa Carlos Paz: piden que las causas pasen a fiscalías especializadas en Córdoba

El abogado Pablo Pigini solicitó al Fiscal General Juan Manuel Delgado que las investigaciones por presuntos abusos contra dos niñas en un jardín de infantes parroquial sean trasladadas a una Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual en la capital. El planteo se apoya en demoras, falta de medidas clave y pericias pendientes desde las denuncias de mayo de 2025.

El caso por presuntos abusos sexuales contra dos niñas en un jardín de infantes parroquial de Villa Carlos Paz sumó un nuevo capítulo institucional: el abogado Pablo Pigini, querellante particular de las dos madres denunciantes, presentó una nota formal ante el Fiscal General de Córdoba, Juan Manuel Delgado, para solicitar el traslado de ambas causas a una Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual con sede en la ciudad de Córdoba.

El planteo apunta a que las investigaciones, hoy tramitadas en fiscalías locales distintas, pasen a un ámbito con equipos interdisciplinarios y protocolos específicos para este tipo de delitos, especialmente por tratarse de víctimas de corta edad. La información fue publicada por el diario Perfil, en una nota firmada por Andy Ferreyra.

Qué fundamenta el pedido de traslado

Según el escrito presentado por Pigini, entre mayo de 2025 —cuando se realizaron las denuncias— y octubre del mismo año —cuando la querella se constituyó formalmente— no se habrían impulsado medidas investigativas relevantes en Villa Carlos Paz. En ese marco, el abogado afirmó que en ese período “no se realizaron diligencias probatorias” que consideró fundamentales para el avance del expediente.

Las denuncias se remontan al 19 de mayo de 2025. Ese día, según la reconstrucción citada, una madre retiró a su hija de cuatro años del establecimiento del barrio La Quinta y detectó sangrado vaginal en la ropa interior. La niña fue llevada al Hospital Municipal Dr. Gumersindo Sayago, donde el personal médico constató signos compatibles con un posible abuso sexual y activó el protocolo correspondiente.

La segunda denuncia se presentó semanas después y quedó radicada en otra fiscalía. Desde entonces, los expedientes avanzan por separado: uno en la Fiscalía del Tercer Turno, a cargo de Jorgelina Gómez, y el otro en la Fiscalía del Segundo Turno, con el fiscal Ricardo Mazzuchi.

Pericias, declaraciones y demoras señaladas por la querella

Entre los puntos resaltados, se menciona que una pericia de ADN vinculada al origen del sangrado recién se concretó hacia fines de 2025. También se indicó que las pericias interdisciplinarias mediante Cámara Gesell aún no estaban completadas para ambas niñas y que una de las madres, al momento referido en el informe, ni siquiera había sido citada a declarar.

En relación con una de las fiscalías, el planteo menciona que se explicó parte de la demora por una licencia médica del fiscal interviniente. Pigini sostuvo que, cuando consultó por el avance, fue atendido por la secretaría y se le indicó que el funcionario “se encontraba de licencia”.

Cinco argumentos y la discusión por unificar las causas

El pedido dirigido al Fiscal General reúne cinco ejes. Entre ellos, se destaca la diferencia de estructura entre Córdoba Capital, donde existen fiscalías especializadas en delitos contra la integridad sexual, y las fiscalías de fuero múltiple de Villa Carlos Paz, consideradas por la querella como menos preparadas para este tipo de investigación.

Otro punto central es la necesidad de evitar revictimización en entrevistas y pericias a niñas pequeñas, y el reclamo de las familias por falta de confianza en el manejo local del caso. También se plantea una cuestión vinculada a la “imparcialidad objetiva” por el peso social de la institución educativa en una comunidad pequeña, además de enumerar medidas probatorias solicitadas que, según la querella, aún no se concretaron o registran demoras.

La falta de unificación de las causas aparece como un elemento adicional de conflicto. Mientras las fiscalías sostienen que aún no hay pruebas suficientes para acreditar un nexo, la querella afirma que la investigación debería contemplar de entrada la hipótesis de conexión por tratarse del mismo ámbito escolar y un rango temporal cercano.

Reclamos a la institución y expectativa por definiciones

En el mismo marco, el reporte menciona que el jardín parroquial Margarita A. de Paz no habría tomado contacto con las familias para brindar acompañamiento, y que su comunicación pública se limitó a un comunicado en el que negó que los hechos denunciados hubieran ocurrido dentro del establecimiento.

La querella aguarda definiciones sobre las entrevistas pendientes, el acceso a registros de cámaras del día del hecho denunciado y el criterio que adoptará la Fiscalía General respecto al pedido de traslado a Córdoba Capital.