Caso Diego Pérez: la Justicia agrava la imputación y la causa pasa a homicidio simple con dolo eventual

La familia de Diego Pérez confirmó que la causa por el siniestro vial en el cruce de avenidas San Martín y Vélez Sarsfield fue recaratulada: ya no se investiga como homicidio culposo, sino como homicidio simple con dolo eventual. El único detenido sigue siendo Fernando Reynoso, conductor del vehículo que impactó contra el auto del joven.

Familiares de Diego Pérez informaron que la Fiscalía que investiga el hecho dispuso el cambio de carátula de homicidio culposo a homicidio simple con dolo eventual, una decisión que implica un salto en la gravedad de la imputación y abre la puerta a una eventual pena más severa.

El único detenido e imputado en la causa continúa siendo Fernando Reynoso, de 24 años, policía domiciliado en Villa Carlos Paz y con prestación de servicios en Córdoba capital, quien conducía el vehículo que chocó contra el auto de Pérez. Reynoso permanece alojado en el penal de Bouwer, mientras avanzan las medidas ordenadas por la Justicia.

La familia de Diego impulsó en estos meses varias marchas en la ciudad para exigir justicia, reclamar el esclarecimiento del hecho y pedir el agravamiento de la imputación, además de que se investigue el rol de todos los ocupantes del otro vehículo.

El accidente y el reclamo de justicia

El siniestro ocurrió el sábado 18 de octubre, en la intersección de avenidas San Martín y Vélez Sarsfield, cuando el Volkswagen Gol Power que conducía Diego Pérez y que doblaba hacia Vélez Sarsfield, fue embestido de costado por el Gol Trend guiado por Reynoso. El impacto provocó el vuelco del vehículo y heridas gravísimas en el joven, quien falleció poco después en el Hospital Gumersindo Sayago.

En cada marcha, familiares, amigos y vecinos se concentraron en distintos puntos de Villa Carlos Paz, como el Reloj Cucú, la Departamental Punilla y Tribunales, donde encendieron velas y llevaron globos blancos y carteles con el nombre de Diego para mantener viva la demanda de justicia.

“Las marchas sirven”: la reacción de la familia

Tras conocerse el cambio de carátula, el primo del joven, Juan Gabriel Pérez, expresó en redes sociales la satisfacción de la familia y resaltó el impacto de la movilización social.

“Recibimos una gran noticia por parte del abogado del caso de Diego: la carátula fue cambiada a homicidio simple con dolo eventual. Se está haciendo justicia por su muerte y esto es algo muy importante. Las marchas, la presión y la visibilización sirven”, señaló.

El familiar remarcó que confían en que Reynoso “tendrá que pagar como corresponde” y comparó la relevancia del caso con otros antecedentes de la ciudad, al destacar que “estamos a punto de lograr algo histórico en Carlos Paz, al igual que el caso Amoedo, donde la Justicia demostró que cuando hay voluntad, se puede llamar a las cosas por su nombre”.

En su mensaje, Juan Gabriel Pérez llamó a sostener el acompañamiento ciudadano: “Hoy más que nunca necesitamos estar unidos, firmes y presentes. Por Diego, por su familia, por todas las víctimas viales que todavía esperan respuestas. Sigamos marchando, sigamos exigiendo, sigamos visibilizando. Porque cuando el pueblo no se calla, la Justicia escucha”.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las pericias accidentológicas, el análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios para terminar de definir la mecánica del choque y el encuadre definitivo del caso, ahora bajo la figura de homicidio simple con dolo eventual.