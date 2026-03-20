Caserio lanzó desde Villa Carlos Paz un armado cordobés alineado con Kicillof: “tenemos que luchar en el 2027 para tener un gobierno nacional peronista”

El exsenador nacional Carlos Caserio explicó los motivos del encuentro político realizado en Villa Carlos Paz como punto de partida de una construcción cordobesa alineada con Axel Kicillof. Planteó que el objetivo es empezar a ordenar un espacio con proyección hacia 2027, cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei y aseguró que la movida tuvo una repercusión que excedió a Córdoba.

El exsenador nacional Carlos Caserio confirmó que el encuentro político realizado días atrás en Villa Carlos Paz fue pensado como el primer paso para promover en Córdoba una construcción alineada con el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

En una entrevista con VillaNos Radio, ubicó el eje central en la estrategia electoral y en la necesidad de proyectar una alternativa de gobierno a futuro. En ese marco, sostuvo que “tenemos que luchar en el 2027 para tener un gobierno peronista” y explicó que, dentro de ese esquema, “me pareció que Axel era la mejor alternativa”.

“Un encuentro, no un acto”

Caserio explicó que la convocatoria no fue pensada como una demostración formal de fuerza, sino como una instancia inicial de conversación política. Recordó que fue vicepresidente del Banco Nación hasta el cambio de gobierno y que luego dejó de tener actividad de gestión “porque, evidentemente pienso distinto”.

Desde ese punto de partida, señaló que la intención fue abrir un espacio de diálogo con la militancia y la dirigencia. Contó que “queríamos empezar a ver, hacer un encuentro, no un acto, sino un encuentro con militantes, con dirigentes, con compañeros para saber qué pensaban”.

Sobre la elección de Villa Carlos Paz como sede del primer paso de este armado, remarcó el peso de su propio anclaje territorial. Indicó que “siempre nosotros partimos de nuestro territorio, que esta región es la región donde nosotros tenemos mayor presencia política”. A la vez, destacó que la convocatoria superó ese núcleo inicial, porque “el resto habían venido de varios lugares de la provincia, distintos dirigentes que cuando se enteraron de que lo íbamos a armar, es como que se invitaron solos”.

El encuentro en el Hotel Mónaco y la señal de un armado provincial

La reunión se realizó el pasado lunes en el Hotel Mónaco y reunió a intendentes, jefes comunales, concejales, representantes gremiales y militantes, con fuerte presencia de dirigentes de Punilla y participación de referentes de otros departamentos.

Entre los invitados estuvo el ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso, mientras que Axel Kicillof se sumó a través de una comunicación virtual. La actividad fue presentada como una instancia de conversación política destinada a empezar a ordenar un esquema de construcción interna con proyección nacional.

Caserio remarcó que el proceso busca avanzar “sin apuros” y “sin ningún tipo de presiones”. Incluso, al explicar cómo se definió la convocatoria, aclaró que “nosotros por ejemplo no convocamos intendentes a la reunión, vinieron algunos”, y vinculó esa dinámica con el contexto actual de gestión: “hoy es muy difícil sobrevivir en cualquier municipio, está muy muy complicado”.

Una construcción “no tradicional” y con voz cordobesa

En el tramo más político de la entrevista, Caserio insistió en que el espacio que buscan impulsar no pretende reproducir una estructura partidaria clásica. Según su mirada, Kicillof “piensa en una construcción política no tradicional”, con “un nombre distinto” e “ideas innovadoras”.

En ese marco, aclaró que el objetivo no es sólo reunir dirigentes para expresar respaldo, sino incidir en la discusión política desde Córdoba. Sostuvo que “queremos ser parte y queremos decir las cosas que queremos defender de Córdoba”, en una definición que buscó marcar una diferencia frente a los armados pensados exclusivamente desde Buenos Aires.

También subrayó que el proceso recién empieza. Señaló que “esto es una cosa inicial, recién se está armando”, y vinculó esa etapa embrionaria con la necesidad de participar desde el principio para evitar que las definiciones se tomen únicamente “en la capital federal o en Buenos Aires”.

En esa misma línea, interpretó que dentro del peronismo cordobés “hay muchísimos compañeros que lo ven a Axel como una alternativa”, y lo describió como un dirigente “capacitado, joven, talentoso”, además de remarcar su peso político como gobernador de la provincia de Buenos Aires.

La relación con el peronismo cordobés y el calendario hacia 2027

Caserio también analizó la posición del peronismo provincial frente a las disputas nacionales. Sostuvo que el gobierno de Córdoba “nunca se sumó a ninguna cuestión nacional de apoyo a un candidato peronista” y aventuró que “Córdoba esta vez no va a tener un candidato a presidente”, en alusión a la postulación que, en 2023, tuvo Juan Schiaretti.

Esa lectura se relaciona, según planteó, con un escenario donde el calendario electoral podría ordenar primero las definiciones provinciales y después la discusión nacional. En ese marco, el objetivo del espacio sería empezar a construir desde ahora una referencia propia para llegar con volumen político a 2027.

Críticas a Milei y diagnóstico económico

El exsenador dedicó un tramo extenso de la entrevista a cuestionar al gobierno de Javier Milei. Su diagnóstico fue tajante: “estamos en el peor momento de nuestra historia, no coincido en nada”.

Además, criticó el estilo presidencial y sostuvo que “me da vergüenza escuchar las barbaridades que dice”. Desde su perspectiva, el problema no se limita al tono, sino que se vincula con un rumbo económico que, según advirtió, destruye el entramado productivo.

En esa línea, afirmó que “acá se está destruyendo totalmente” el modelo industrial argentino y consideró que las políticas actuales empujan al país a depender de la exportación de commodities, con riesgo de convertirse en un país “absolutamente dependiente”.

Ese diagnóstico económico se conectó de manera directa con el sentido político del armado que impulsa. Para Caserio, la necesidad de construir una alternativa hacia 2027 se apoya en la búsqueda de un proyecto “nuevo” que pueda ofrecer respuestas económicas y sociales distintas.

“Lo primero que tenemos que construir es el axelismo”

Caserio remarcó en más de un momento el impacto que, según su visión, tuvo el encuentro realizado en Villa Carlos Paz. Aseguró que “esta acción nuestra tuvo mucha repercusión nacional, a pesar de que yo no hablé con ningún medio”.

“Creo que fue valiosa”, sintetizó.

Dijo además que, a partir de la difusión de la actividad, recibió una gran cantidad de contactos de distintos puntos de la provincia. Lo ejemplificó con una frase que marca el objetivo organizativo inmediato: “creo que lo primero que tenemos que construir es el axelismo”.

También planteó que el espacio busca despegarse de las etiquetas internas tradicionales del peronismo. Según describió, se trataría de “una cosa nueva”, que no se quiere encasillar en las referencias previas del movimiento. En ese marco, mencionó el nombre con el que Kicillof bautizó el armado: Movimiento Derecho al Futuro, y aseguró que “por ahora ese es el nombre y ese es el nombre que nosotros vamos a darle continuidad”.

De ese modo, el encuentro realizado en Villa Carlos Paz aparece, en la lectura de Caserio, como el primer paso visible de una estrategia más amplia: organizar en Córdoba un espacio alineado con Axel Kicillof, con identidad propia, proyección federal y la mira puesta en la disputa política de 2027.