Carnaval histórico en Córdoba: 32% más turistas y ocupación casi plena en los valles

La Agencia Córdoba Turismo informó que el finde XXL de Carnaval dejó alrededor de 420 mil turistas en la provincia, un crecimiento del 32% respecto al año pasado y un impacto económico estimado en 100 mil millones de pesos, con casi todas las plazas colmadas en los principales destinos serranos.

El finde XXL de Carnaval se vive con números récord en la provincia de Córdoba. Según el último informe de la Agencia Córdoba Turismo, desde el inicio del fin de semana largo hasta hoy se movilizaron alrededor de 420 mil turistas, lo que representa un incremento del 32% en relación a 2025 (316 mil contra 417 mil visitantes).

“La ocupación tiene niveles históricos en el comparativo de la misma fecha con años anteriores. Estamos orgullosos y felices: somos la provincia más visitada del país”, destacó el presidente de la Agencia, Darío Capitani, al trazar el balance parcial del movimiento turístico.

El funcionario puntualizó que todos los valles turísticos presentan niveles de ocupación muy altos, con numerosas localidades al 100% y derivaciones hacia destinos cercanos. Además, estimó que el impacto económico ronda los 100 mil millones de pesos, sin contabilizar lo generado por el festival Cosquín Rock, que también tracciona miles de visitantes.

Punilla y el corazón de las sierras, casi al límite

En el valle de Punilla, la ocupación es prácticamente total. Villa Carlos Paz reporta un 95% de plazas cubiertas y 100% en los alojamientos categorizados. Capilla del Monte alcanza el 99%, mientras que La Falda, La Cumbre, Santa María de Punilla, Villa Giardino y otros destinos del corredor llegan al 100% de ocupación. En tanto, Cosquín y Tanti informan niveles en torno al 90%.

Altos porcentajes en Calamuchita, Traslasierra y Ansenuza

En el valle de Calamuchita la situación es similar, con localidades como Villa Ciudad Parque, Santa Rosa de Calamuchita, La Cumbrecita y Yacanto de Calamuchita con ocupación que oscila entre el 98% y el 100%. Villa General Belgrano, Villa Rumipal, Almafuerte y Embalse de Calamuchita también se encuentran al 100%, con derivaciones hacia otras localidades del área.

El corredor de Traslasierra muestra cifras igualmente destacadas: Nono, Villa Cura Brochero, Las Rabonas y otras localidades registran ocupación plena, mientras que Mina Clavero se ubica en el 99% y San Javier y Yacanto en torno al 98%.

En la región de Ansenuza, Miramar también se encuentra al 100%, con derivaciones hacia Marull, La Para y Balnearia, todas con niveles de ocupación cercanos al 90%.

Córdoba Capital y otros corredores turísticos

En Córdoba Capital, la ocupación hotelera ronda el 80%, impulsada por el movimiento urbano y la conexión con el resto de los valles turísticos. En el valle de Paravachasca, Alta Gracia, Potrero de Garay, Villa La Bolsa y Anisacate informan porcentajes que van del 85% al 100%.

El corredor de Sierras Chicas muestra localidades como Río Ceballos con un 95% de ocupación, mientras que Salsipuedes, Colonia Caroya y Jesús María registran entre el 60% y el 80%. En las Sierras del Sur, destinos como Alpa Corral alcanzan el 100%, y Río de los Sauces o Achiras se mantienen en torno al 80–90%.

En el Norte y Noroeste provincial, el relevamiento indica que San Marcos Sierras, San Carlos Minas, Tulumba y Deán Funes presentan niveles de ocupación que, si bien son más moderados, sostienen un flujo turístico constante, con porcentajes que van del 50% al 85%.

Más de cinco millones de turistas en la temporada

Con estos registros de ocupación durante el Carnaval y el movimiento acumulado desde el inicio de la temporada de verano, la provincia de Córdoba ya superó la marca de 5 millones de turistas.

“Seguiremos trabajando codo a codo con el sector privado para ofrecerle las mejores opciones a todos los visitantes del país y del mundo”, remarcó Darío Capitani, al destacar el acompañamiento del gobernador Martín Llaryora a la grilla de festivales, fiestas y atractivos que sostienen la alta demanda en los destinos cordobeses.