Carlos Paz Inteligente reunió a 400 mujeres en una jornada de reflexión y compromiso con la mirada puesta en 2027: “Vamos a estar de pie”

Este domingo 8 de marzo, el espacio político Carlos Paz Inteligente llevó a cabo un multitudinario té bingo en las instalaciones del Hotel Mónaco para conmemorar el Día de la Mujer. El evento contó con la participación de alrededor de 400 mujeres, consolidándose como un espacio de encuentro, reflexión y recreación en un contexto social y económico complejo.

Durante la jornada, los referentes del espacio destacaron el rol fundamental de la mujer como eje de la familia y principal sostén de contención social frente a la crisis actual. El encuentro sirvió también para ratificar una visión de ciudad que garantice su crecimiento.

“Seguimos pensando que una ciudad mejor es posible. Trabajamos para que Carlos Paz tenga un gobierno que piense en los carlospacenses, en mejorar los servicios, invertir en infraestructura y fortalecer nuestra industria y el turismo. El cambio no solo es posible, es necesario”, afirmó Carlos Quaranta, concejal del espacio.

Finalmente, Mariana Caserio ratificó que continúan trabajando con el objetivo puesto en las elecciones municipales del año 2027, al tiempo que se refirió a las críticas que días atrás había realizado el actual intendente.

“En 2027 nuestro espacio político va a estar de pie, firme, porque hace años venimos trabajando juntos para tener el gobierno que nos merecemos. Hoy estamos en una ciudad donde el intendente, en vez de hacerse cargo, cada día busca culpables de las cosas que no sabe resolver. Nosotros no vamos a contestar con agravios, vamos a responder con propuestas, con cuestiones positivas para una ciudad pujante”, cerró la funcionaria provincial.