Carlos Orso celebró el Mes de la Mujer con más de 200 personas presentes en el predio camino a Las Jarillas

La actividad fue organizada por el Centro de Empleados de Comercio, a través de la Secretaría de la Mujer, en el predio ubicado camino a Las Jarillas. Participaron afiliadas del sindicato y vecinas de Villa Carlos Paz y localidades cercanas.

El Centro de Empleados de Comercio, a través de la Secretaría de la Mujer, realizó el pasado sábado por la tarde una celebración por el Mes de la Mujer en su predio ubicado camino a Las Jarillas, en Villa Carlos Paz.

De acuerdo con lo informado, de la actividad participaron socias del sindicato mercantil y también vecinas de Villa Carlos Paz y zonas aledañas. La jornada reunió a más de 200 mujeres, según se indicó desde la organización.

La propuesta incluyó shows musicales, merienda, sorteos y distintas actividades durante la tarde, en un encuentro pensado para compartir entre afiliadas y asistentes de la ciudad y la región.

El dirigente sindical Carlos Orso destacó la convocatoria y señaló que “estamos muy contentos por poder llevar adelante este tipo de eventos en este momento tan complejo que atraviesa nuestro país”. En la misma línea, agregó que la participación de mujeres de Villa Carlos Paz y zonas cercanas “ha sido verdaderamente un éxito”, y remarcó que el quincho del predio se vio colmado por la asistencia.

Desde la organización presentaron la actividad como parte de las acciones que el espacio sindical lleva adelante a lo largo del año.