Capilla del Monte, uno de los destinos más elegidos en Semana Santa

La ciudad del norte del Valle de Punilla propone actividades culturales, religiosas y recreativas, destacando “Casonas con arte al atardecer” como propuesta innovadora para los visitantes.

Luego de una temporada de verano altamente satisfactoria, Capilla del Monte se consolida como uno de los destinos preferidos para la próxima pausa larga de Semana Santa, con una variada agenda de actividades culturales, religiosas y recreativas impulsadas por el municipio local.

Durante el período estival, el destino receptivo atrajo a miles de visitantes con propuestas masivas y gratuitas como el Festival Alienígena, el Festival de Tributos y el Festival del Humor, que contó con la participación de figuras como Doña Jovita, Paquito Ocaño y Magui Olave. Este impulso turístico se proyecta ahora hacia abril con propuestas pensadas para todo público.

Vía Crucis

Uno de los principales atractivos será el tradicional Vía Crucis en el cerro Las Gemelas, una experiencia religiosa que se destaca por su realización al aire libre, en un entorno natural único. A esto se suma el clásico recorrido por las iglesias locales, que pone en valor el patrimonio histórico y espiritual de la localidad, con cierre en la parroquia San Antonio.

Sin embargo, el eje innovador de esta Semana Santa será la primera edición de “Casonas con arte al atardecer”, una propuesta que combina historia y arte. Más de 20 artistas plásticos expondrán y realizarán intervenciones en vivo en tres casonas históricas, en un circuito guiado por un prestador turístico habilitado. La actividad se desarrollará el sábado 4 desde las 18.

Para agendar

La programación incluye además actividades para niños, como la búsqueda del conejo de Pascuas y talleres de elaboración de huevos, junto a espectáculos teatrales y propuestas culturales en distintos espacios.

Para obtener más información sobre la agenda completa y las actividades, los interesados pueden comunicarse al teléfono 3548-614515 o consultar el sitio web oficial turismocapilla.gob.ar.

Con esta agenda diversa, Capilla del Monte apuesta a fortalecer su perfil como destino turístico integral, combinando naturaleza, cultura y tradición.