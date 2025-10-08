Capilla del Monte presentó el Proyecto IMPULSA, una alianza entre el Municipio, la Universidad Provincial y el sector privado

La iniciativa busca fortalecer la competitividad del sector turístico y productivo local a través de consultorías gratuitas y la participación de estudiantes universitarios.

La Municipalidad de Capilla del Monte lanzó el Proyecto IMPULSA, un programa de consultoría gratuita destinado a potenciar la competitividad del entramado turístico y productivo de la localidad. La propuesta fue desarrollada por el Ejecutivo Municipal en articulación con la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) y cuenta con el acompañamiento de la Cámara de Turismo de Capilla del Monte.

El objetivo principal de la iniciativa es mejorar la comunicación, la estrategia comercial y la gestión tecnológica de los prestadores de servicios y emprendimientos locales.

Participación estudiantil

Uno de los aspectos más innovadores del programa es la participación activa de estudiantes universitarios, quienes simularán un entorno de trabajo profesional con los comercios y emprendimientos que se inscriban antes del 15 de octubre. Los jóvenes actuarán como ejecutivos de cuentas, brindando diagnósticos, asesoramiento y soluciones personalizadas en áreas como diseño, redes, comunicación y nuevas tecnologías.

Presentación oficial

El lanzamiento se realizó este martes en la Sala Poeta Lugones, con la presencia del intendente Fabricio Díaz, quien subrayó que “IMPULSA eleva la calidad de nuestros servicios y, al mismo tiempo, ofrece a los estudiantes la posibilidad de realizar su práctica profesional en territorio, generando una sinergia virtuosa entre el Estado, la educación y el sector privado”.

Díaz también destacó que “todo esto es posible gracias a la visión y la decisión del gobernador Martín Llaryora, quien impulsó el desembarco de la Universidad Provincial de Córdoba en Capilla del Monte como parte del Plan de Federalización de la Educación Superior, una política de Estado que acerca la formación pública y de calidad a toda la región”.

Con esta iniciativa, Capilla del Monte refuerza su perfil como ciudad innovadora, comprometida con la articulación institucional y la profesionalización de sus sectores productivos.