Capilla del Monte extiende la temporada con “Veranízate” y descuentos en alojamientos

Hasta el 20 de marzo, más de 40 alojamientos de Capilla del Monte ofrecerán descuentos desde el 30% en estadías, en el marco de la propuesta “Veranízate”, impulsada por el Municipio y la Cámara de Turismo para fortalecer la temporada media.

La Municipalidad de Capilla del Monte, en conjunto con la Cámara de Turismo, lanzó la propuesta “Veranízate”, una campaña que busca extender la temporada de verano y consolidar la temporada media, ofreciendo beneficios concretos para quienes elijan la localidad hasta el 20 de marzo.

En este período, más de 40 alojamientos adheridos ofrecerán descuentos desde el 30% en estadías, con el objetivo de incentivar el movimiento turístico en las semanas previas al fin de semana largo de marzo y facilitar que más personas puedan conocer —o volver a disfrutar— Capilla del Monte.

Desde el Municipio destacan que la iniciativa apunta a que la ciudad continúe recibiendo visitantes más allá del pico de enero y febrero, aprovechando sus paisajes serranos, el río y la tradicional oferta recreativa y cultural que la localidad sostiene durante todo el año.

La propuesta se enmarca en una estrategia conjunta entre el sector público y privado, orientada a sostener la actividad turística, promover la ocupación en la temporada media y reforzar el posicionamiento de Capilla del Monte como destino accesible, con beneficios especiales en servicios de alojamiento.

La información sobre los establecimientos adheridos y las modalidades de reserva se encuentra disponible a través de los canales oficiales de turismo de la localidad.